Dalawang proyektong pangkaunlaran ang sinimulan noong September 10 ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa sa Barangay Macarascas kamakailan na gagawain sa loob ng 195 days, ayon sa City Information Office (CIO).

Una ay ang opening at gravelling ng kalsada sa Purok Masaya papunta sa Macarascas National High School (MNHS) na gagawin sa loob ng 135 araw ng City Engineering Department (CED).

May haba itong 1,058.58 linear meters at lapad na eight meters na nagkakahalaga ng P4,953,000 mula sa Supplemental Budget No. 3-2020.

Ikalawa ay ang opening at gravelling ng Purok Maligaya Road Networks na gagawin ng CED sa loob ng 60 days. Ang kalsadang ito ay may habang 426 linear meters at lapad na 8 meters. Ito ay nagkakahalaga ng P2,033,850 mula rin sa Supplemental Budget No. 3-2020.

Ayon sa CIO sa pahayag na inilabas nito, sinabi ni Mayor Lucilo Bayron na ang mga proyektong ito ay handog ng kasalukuyang administrasyon sa mga residente ng Macarascas upang makapagbigay ng kaginhawaan sa kanila.

Sa paliwanag ni Engr. Alberto Jimenez Jr., ang dalawang proyektong pinasimulan ay opening at gravelling pa lamang ang naka-program, ngunit asahan na sa hinaharap ay masesemento na ang mga kalsada.

Samantala, nagpasalamat naman si kapitana Jane Villarin ng Macarascas sa pagsisimula ng mga proyekto na magiging malaking tulong lalo na sa mga estudyante, senior citizens, at magsasaka na hirap sa daanan habang pasan ang kanilang mga produkto.

“Kahit na hindi pa ito concreting ay sobra po ang pasasalamat namin dahil napakalaking tulong nito sa amin at matagal na namin itong pinangarap,” ayon kay Villarin.

Kasama ni Mayor Bayron sa Macarasca sina Konsehal Patrick Hagedorn, Matthew Mendoza, Elgin Damasco, Atty. Nesario Awat, at Roy Ventura. Nandoon din sina 3rd District House Rep. Gil Acosta Jr.