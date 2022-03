Dalawang lalaking itinuturing na most wanted sa batas ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa bayan ng Coron at Bataraza nitong araw ng Martes, Marso 1.

Unang nadakip ng tauhan ng Coron Municipal Police Station (MPS) at Balingasag MPS ng Misamis Oriental si Lorimar Salise Ipanag, 28 taong gulang, sa Old Public Market, Barangay Poblacion 3.

Si Ipanag ay No. 9 most wanted ng lalawigan ng Misamis Oriental sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act.

Ayon kay P/Lt. Argie Eslava, hepe ng Coron MPS, matagal na nilang minamatyagan ang suspek.

“Sa Brgy. 5 siya nakatira pero nahuli namin siya sa Brgy. 3. Mino-monitor na kasi namin yan at noong na-confirm na siya ang nasa warrant, agad na siyang inaresto ng tropa,” pahayag ni Eslava.

Ang suspek ay inaresto ay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Evelyn J. Gamotin-Nery ng Cagayan de Oro Regional Trial Court (RTC) Branch 19 na piyansang nagkakahalaga ng P72,000.

Sa bayan ng San Vicente naman, inaresto ng awtoridad si Lorenzo Villafuerte Maarat, alyas Dondon Maarat, 43 taong gulang, sa Purok Rosal, Brgy. Poblacion.

Si Maarat na No. 6 most wanted sa lalawigan ng Palawan ay inaresto ng operatiba ng San Vicente MPS sa bisa ng warrantna inilabas ni Judge Emmanuel Q. Artazo ng Family Court of Taytay Branch 14, para sa kasong two counts of rape at walang nakalaang piyansa para sa pansamantala nitong kalayaan.