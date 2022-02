Dalawang menor de edad na lalaki ang isasailalim sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) sa bayan ng Narra matapos silang iturong suspek sa panloloob sa isang medical clinic sa Estrella Street/Narra Avenue sa Barangay Poblacion, noong Lunes, Pebrero 14.

Ayon sa spot report ng Narra Municipal Police Station (MPS), dalawang bata na may edad na 12 at 13 na itinuturing na “child in conflict with the law”, o CICL, ang isasailalim sa kustodiya ng MSWDO dahil diumano sa puwersahan na pagpasok sa Pag-asa Medical Clinic upang nakawin ang halagang P3,500 na nasa mga alkansya, at ibang gadgets na may halaga naman na aabot sa P20,000.

Dahil ang mga ito ay menor de edad ay hindi sila papangalanan ng Palawan News. Maging ang mga address nila ay hindi rin babanggitin bilang pagsunod sa polisiya hinggil sa mga menor de edad.

Ang pintuan na diumano ay sinira ng dalawang menor de edad na suspek upang looban ang isang klinika. (Photo from Narra MPS)

Ang nakuhanan diumano ng dalawa ng mga gamit ay sina Kristine Caballes Dagatan, 25, Trisha Mae Caballes 22, at Gemma Poncardas Ferlino, 55.

Ayon pa sa spot report ng Narra MPS, nadiskubre ang pagnanakaw ng dalawang menor edad ni Kristine bandang 8:30 ng umaga noong Pebrero 14. Ang puwersahan na pagpasok ay sa pamamagitan ng pagsira sa plywood ng likurang pintuan ng klinika.

Samantala, ayon naman sa MSWDO sa Narra, base sa kanilang record, isa sa dalawang menor de edad ay dati ng sangkot sa iba pang insidente ng nakawan sa lugar. Dahil dito, ipagbibigay alam din sa barangay ang pangyayari.

“Base doon sa record namin, yung isa sa dalawang minors ay na-involve na sa iba pang insidente dito sa lugar, kaya ikokomit din namin sa barangay. Kapag nakausap na namin ang magulang, tutulungan namin sila pati mga bata, at ilalagay natin sila sa tamang prevention,” ayon sa nakausap ng Palawan News ngayong araw ng Huwebes sa Narra MSWDO.