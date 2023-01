Dalawang lalaki, ang isa ay menor de edad, ang dinala sa ospital matapos maaksidente kagabi sa bayan ng Taytay nang mag-overshoot sa kalsada ang kanilang motorsiklo.

Ayon sa ulat ng Police Provincial Office (PPO) ng Palawan, may nasagi pa na sasakyang Mitsubishi Strada ang driver ng motorsiklo na kinilalang si John Mark Rodriguez, 19, at ang angkas nitong menor de edad, bandang alas syete ng gabi noong January 15 habang nagmamaneho at nawalan ng kontrol sa manibela sa kurbadang bahagi ng national highway sa Brgy. Sandoval, Taytay.

Ang nasagi na itim na diamond black mica Mitsubishi Strada ay minamaneho ni Norberto Lucero, 42, na taga Brgy. Minara, Roxas, ngunit pag-aari ni Sonny Lucero ng Brgy. III, sa nasabi rin na bayan.

Sa inisyal na imbestigasyon, si Rodriguez na residente ng Brgy. Mabini, El Nido, at isang estudyante, ay walang lisensya. Mula umano ito at ang sakay na menor de edad sa Brgy. Sandoval sa Taytay at patungo sa Brgy. Busy Bees nang maganap ang aksidente.

Nagtamo si Rodriguez at ang menor de edad ng mga sugat sa katawan at dinala sa Northern Palawan Provincial Hospital para gamutin. Ang driver naman ng Mitsubishi Strada ay walang tinamong pinsala.

