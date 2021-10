10Dalawang wanted sa batas ang ang inaresto sa magkahiwalay na operasyon ng mga awtoridad sa mga bayan ng Busuanga at Taytay, araw ng Linggo, October 17.

Unang inaresto ng mga operatiba ng Busuanga Municipal Police Station (MPS) si Jellebee Dualos Flores, 39 taong gulang at residente ng Barangay Panlaitan ng nasabing bayan.

Si Flores na itinuturing na Rank No. 4 most wanted ay inaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act, sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Arnel P. Cezar ng Coron Regional Trial Court Branch 163 na may petsang July 27, 2021.

Ayon sa source ng Palawan News, nagsimula sa simpleng away ng mag-kapitbahay ang kaso na nauwi sa pagsampa ng kaso.

“Mga magkakapitbahay lang sila, magkakamag anak pa nga, may mga away-away, tapos nakakapagbitaw ng mga salita, hanggang sa nagka-demandahan na,” pahayag ng source.

Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Busuanga MPS at nakatakdang maglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng P80,000.

Sa bayan naman ng Taytay, inaresto ng operatiba ng Taytay MPS sa Brgy. Poblacion si Joey Zabalo Catanduanes, 46 taong gulang at residente ng Brgy. Canique para sa kasong homicide.

Si Catanduanes ay dinakip sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Anna Leah Y. Tiongon-Mendoza, ng Roxas, Palawan RTC Branch 164 na may petsang September 27, at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P120,000.

Ang suspek ay nasa kustodiya ngayon ng Taytay MPS para sa kaukulang disposisyon