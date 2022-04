Dalawang lalaki ang inaresto ng mga operatiba ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (2nd SOU-MG) Brooke’s Point Mobile Station matapos na mahulihan ng 24 kahon ng smuggled na sigarilyo sa Sitio Tambakol, Barangay Inogbong, sa bayan ng Bataraza.

Ang mga suspek ay kinilalang sina Hasanal Asgale Siradji, 28 taong gulang at Almodzrin Asgale Dela Gente, 30 taong gulang, kapwa residente ng nabanggit na lugar, dakong 11:12 ng gabi noong March 25, ayon sa inilabas na ulat ng 2nd SOU-MG ngayong araw ng Lunes.

Ayon kay P/Lt. Col. Ric Dalmacia, hepe ng 2nd SOU-MG, ipinagbigay-alam sa kanila ng isang dating mamamahayag na si Nil Mabasa Cantor ang impormasyon kaugnay sa nasabing smuggled na mga sigarilyo, partikular ang lugar kung saan ito ibababa.

“’Yung mga tauhan natin from Brooke’s Point, pumunta sila sa lugar kung saan dadaong ang ang lantsa na may kargang mga sigarilyo, pero on the way, nasalubong na nila yung topdown tricycle na may sakay na mga sigarilyo. Inaresto na agad ang driver at ang alalay niya, saka dinala agad ang mga sigarilyo at tricycle sa istasyon,” pahayag ni Dalmacia.

“Nadala na namin sa Bureau of Customs ang mga confiscated at naka pag-request na din kami ng WSDO (Warrant for Seizure and Detention Order) para sa pag-file na kaso sa dalawa,” dagdag niya.

Ang mga suspek ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act.