Dalawang wanted na indibidwal ang inaresto noong Mayo 5 sa magkahiwalay na bayan sa Palawan dahil sa mga kasong direct assault at homicide.

Ang mga ito ay kinilala sa report mula sa Provincial Police Office (PPO) na ibinahagi sa mga mamamahayag nang tagapagsalita nito na si P/Maj. Ric Ramos bilang sina Orvelle Romiala Leido, alyas Banong, 45, at Liezel Solis Masangkay, 31.

Si Leido ay inaresto noong Huwebes bandang 11 a.m. sa Barangay Cabigsing, Cuyo, matapos babaan ng warrant na may petsang Mayo 3, 2022, ni Judge Norferio Nono ng 1st Municipal Circuit Trial Court (MCTC) ng Cuyo-Agutaya-Magsaysay dahil sa direct assault.

Ang kanyang kaso ay docketed under CC No. 2022-356-C na may inirekomendang piyansa na P36,000.

Si Masangkay naman ay naaaresto sa Sitio Balacan, Brgy. Pangobilian sa bayan ng Brooke’s Point dahil sa kasong homicide na docketed sa ilalim ng CC No. 22-01162-BPT na may rekomendadong piyansa na P120,000.

Ang warrant of arrest ay ibinaba para siya hulihin ni Judge Ramon Chito Mendoza ng Branch 165, Fourth Judicial Region ng Regional Trial Court sa Brooke’s Point na may petsang Abril 25, 2022.