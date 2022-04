[UPDATED] Tatlo ang dinala sa ospital bunga nang aksidente na naganap bandang 7:10 noong Sabado ng gabi, Abril 2, sa bahagi ng national highway sa harapan ng Puerto Princesa City Water District (PPCWD) sa Barangay Santa Monica sa pagitan ng ambulansya ng City Health Office (CHO) at ng isang multicab.

Ayon sa spot report mula sa Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) sa pamamagitan ni P/Lt. Col. Alonso Tabi Jr., ang mga sangkot sa aksidente ay sina Joel Tuca, 49, driver ng ambulansyan; Jenny Felizarte, 32, nurse, at residente ng Barangay Bancao-Bancao, at ang driver ng pulang Suzuki pick up type na multicab na si Mitchel Banlawe, 35, residente ng Brgy. Inagawan.

Bagama’t pare-parehong dinala sa ospital, si Banlawe ang hanggang ngayon ay naka-confine pa dahil sa matinding pinsala na tinamo dahil sa nangyaring aksidente.

Sa inisyal na imbestigasyon na isinagawa ng Police Station 2 (PS 2), mula sa magkasalungat na bahagi ng highway ang dalawang sasakyan.

Lumalabas na ang ambulansya ay patungo sa bahaging timog ng lugar, samantalang ang multicab ay mula sa kasalungat na direksyon at diumano ay mabilis ang takbo patungo sa direksyon ng bayan, ayon sa spot report. Parehong wasak ang mga sasakyan dahil sa lakas ng impact nang banggaan.

Ayon pa sa ulat, mayroong witness sa nangyaring aksidente at ito ang nagsalaysay ng kanyang nakita kung paano nangyari ang pagbangga ng multicab sa ambulansya.

Itinuturong ang driver ng multicab ang may pagkakamali dahil sa bilis ng pagpapatakbo.

Sa pahayag ng PS 2, sasampahan ng kaso na reckless imprudence resulting in physical injury at damage to property si Edago kapag ito ay nakalabas na ng ospital. (with reports from Arphil Ballarta)