- Advertisement by Google -

Isang menor de edad ang ginahasa, samantalang ang kanyang nobyo na 21 taong gulang ay pinaslang ng hindi nakikilalang suspek na bigla na lang pumasok sa kanilang tent habang sila ay nagka-camping sa tabing dagat ng Barangay Ihatub sa bayan ng Boac, Marinduque.

Ayon sa Boac Municipal Police Station (MPS), nangyari ang insidente noong 1:30 ng madaling araw ng Biyernes, July 15, habang nagka-camping ang 17 taong gulang na babae at ang kanyang nobyo.

Sa kuwento ng biktimang babae, pinasok sila ng hindi nakikilalang suspek at pagkatapos ay sinaksak ang kanyang nobyo sa harapan niya mismo.

- Advertisement -

Makikita sa larawan ang mga pulis ng Boac, Marinduque habang sinisiyasat ang lugar kung saan naganap ang krimen ng panggagahasa sa isang 17 taong gulang na menor de edad at sa 21 taong gulang nitong nobyo. (Larawan mula sa Boac MPS)

Siya naman ay tumakbo matapos ang nangyari, ngunit hinabol siya ng suspek, sinugatan sa leeg, at pagkatapos ay pinagsamantalahan na nito.

Hindi pa nakuntento sa nagawa ay pinagnakawan rin sila nito at kinuha ang kanilang mga pera at cellphone, at pagkatapos ay tumakas na.

Ang dalagita ay nadala sa ospital matapos may dumaan na delivery rider na nahingian niya ng tulong.