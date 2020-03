Dadalaw sa mga PDL sa Brooke’s Point jail, dapat may face mask

Ayon kay J/Insp. Gilbert B. Anza, ang namumumo sa BJMP Brooke’s Point, nais nilang masiguro ang maayos at magandang kalusugan ng mga naatas sa kanilang mga bilanggo lalo at kasalukuyang mainit ang usapin hinggil sa Covid-19.

BROOKE’S POINT, Palawan — Mahigpit na ipinapatupad ngayon ang pagsusuot ng facial mask sa mga dumadalaw sa mga persons deprived of liberty (PDL) sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa munisipyo na ito bilang hakbang para makaiwas sa pagkalat ng coronavirus disease (Covid-19).

Ayon kay J/Insp. Gilbert B. Anza, ang namumumo sa BJMP Brooke’s Point, nais nilang masiguro ang maayos at magandang kalusugan ng mga naatas sa kanilang mga bilanggo lalo at kasalukuyang mainit ang usapin hinggil sa Covid-19.

“Sa mga dumadalaw na kapamilya ng mga PDL dito, mahigpit na naming ipinapatupad ang paggamit ng facial mask para makatiyak tayo na walang makapasok na Covid-19,” sabi ni Anza.

Maliban sa maayos na kalusugan ay maigting din na tinututukan ng BJMP Brooke’s Point personnel ang edukasyon, spiritual at security lalo pa at patuloy ang pagdami ng mga PDL mula ng magkaroon ng Regional Trial Court (RTC) dito.

Mahigit isang daang porsyemto na ang itinaas ng bilang ng mga PDL bunsod ng mga kasong nasa ilalim ng paglilitis ng RTC Branch 165 kung kaya’t pinagkakasya nila sa apat na selda na may sukat na 48 square meters o may kapasidad na dapat ay 50 na PDL lamang.

“Sa ngayon mayroon tayong 180 PDL, nag-exceed na ng more than 100 percent, kaya mas doble pa ang ating alerto sa pagbabantay,” ayon pa kay Anza.

“Possible sa buwan ng May ay matapos na itong another na building, kaya tiis-tiis lang muna sila total malapit-lapit na rin naman ang Mayo at manageable naman sila dahil maginhawa at maayos ang BJMP sa bayang ito,” ayon naman kay May Rosel, ang public information officer ng BJMP Brooke’s Point.

