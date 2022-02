Nagsagawa ng briefing at orientation ang Department of Agriculture (DA-MIMAROPA) katuwang ang Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan at Agricultural Credit Policy Council (ACPC) kahapon, Pebrero 3, dito sa lungsod hinggil sa Survival and Recovery (SURE) Assistance Program.

Pinangunahan ang pagpupulong nina DA Regional Field Office-Insitutional Development Head Marietta Alvis-Setias, Assistant Regional Director Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Roberto Rodriguez Abrera at ACPC Financial Analyst V Celedonio P. Pereyra kasama sina Provincial Administrator Atty. Joshua Bolusa, Acting Assistant Provincial Agricuture Officer Arthiel K. Rodriguez, Atty. Gellian Baaco ng Provincial Legal Office at Sariego Concepcion ng Provincial Cooperative Development Office gayundin ang ilan pang mga representante mula sa iba’t-ibang ahensya sa lungsod at lalawigan.

Ayon kay ACPC Financial Analyst Pereyra, ang SURE Assistance ay isang loan program ng Department of Agriculture na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda na matinding naapektuhan ng bagyong Odette.

“Prayoridad natin ang mga magsasaka at mangingisda na hindi pa nakatatanggap ng kahit anong tulong mula sa Pamahalaang Nasyunal. Isa rin sa dapat i-consider na mas uunahin ang mga matitinding tinamaan ng bagyo na mas nangangailangan…”, ani ni Pereyra.

Natalakay din sa pagpupulong ang alokasyon na gugugulin para dito gayundin ang mga kinakailangang dokumento na dapat isumite ng mga magsasaka at mangingisda upang mapabilang sa assistance program.

Sa ngayon ay naghahanda ang ahensya ng P48.5 milyon para maitulong sa anim na mga munisipyo sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa na idadaan sa iba’t-ibang lending conduits na nakatalaga para sa bawat munisipyo.

Ang mga magsasaka at mangingisda na makakapagsumite ng kumpletong mga dokumento ay makatatanggap ng P10,000 bilang immediate loan assistance na maaaring bayaran sa loob ng tatlong taon.

Pinapayuhan naman ng DA ang mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan na makipag-ugnayan sa kani-kanilang Municipal Agriculture Office upang malaman ang iba pang mga programa ng departamento na maaaring makatulong sa muling pagbangon ng mga naapektuhan ng nagdaang bagyo.