Puspusan na ang paghahanda ng Bureau of Customs (BOC) sa pagdagsa ng mga balikbayan boxes at iba pang mga packages mula sa mga overseas Filipino workers (OFWs) ngayong papalapit na ang kapaskuhan.

Sa isang statement, inamin ng BOC na nakipagpulong na ang pamunuan ng Port of Ninoy Aquino International Airport sa mga operator ng kanilang mga partner Customs Facility and Warehouse (CFW) para sa inaasahang pagdagsa ng mga padala mula ibang bansa.

Samantala, inamin ni BOC NAIA District Collector Carmelita M. Talusan nakausap na nila ang pamunuan ng DHL, isang kilalang cargo forwarder sa buong mundo, upang mapabilis ang release ng mga malalaking bulto ng mga “small parcels” ngayong panimula ng ‘ber’ months.

Siniguro naman ng DHL na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag ugnayan sa BOC NAIA upang mapabilis na maihatid ang mga padalang pinaghirapan ng mga OFW para sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong kapaskuhan.

Handa rin umano ang DHL na madagdag ng mga tauhan sa kanilang hanay at isaayos ang ilang mga hakbang upang maiangat ang antas ng kanilang serbisyo.

Ayon pa kay Talusan maging ang BOC NAIA ay handa ring magdagdag ng ilang hakbang kagaya ng implementasyon ng extended work hours, 24/7 x-ray examinations, regular K9 inspections, at pagpapablis sa proseso ng pagiissue ng clearance para maiwasan ang mga pagkakantala.

