Culion, nagsumbong na sa ERC tungkol sa problema nila sa kuryente

Hiniling ng Coalition of Peoples Empowerment (COPE) sa bayan ng Culion sa tanggapan ng Energy Regulation Commission (ERC) na imbestigahan ang madalas na power interruption sa bayan,

Ipinadala ng grupo ng COPE ang sulat kay Atty.Agnes Devanadera, Chairperson of ERC kasama ang mga lagda ng mga mamamayan ng Culion.

Sa ilalim ng petisyon, nananawagan sila upang imbestigahan ang power provider na National Power Corporation(NAPOCOR) at ang power distributor nito na Busuanga island Cooperative Inc.(BISELCO).

Sa panayam ng Palawan News kay Glen Lisboa, dating SB Member ng Culion at focal person ng COPE, tatlong taon ng hindi magandang ang daloy ng kuryente sa kanilang munisipyo simula pa noong 2016 hanggang sa kasalukuyan

“Matagal na ito kaya kami sa COPE naghain na at nagpadala na ng sulat sa DOE na sanay imbestigahan na ang problema sa Culion pagdating sa hindi nagbabagong problema namin sa kuryente marami na ang apektado dito,” ani Lisboa.

Ayon kay Lisboa palagi umanong nagtuturuan ang dalawa sa pagkukulang na ito kayat inilapit na nila sa DOE na sana ay maimbestigahan ang problema.

“Di namin maintintihan sino ba talaga ang may problema even NAPOCOR before saying ennough daw ang genset or supply nila if si distributor ganoon din sinasabi pero untill now ganoon pa rin ang problema talaga sa Culion,” sabi ni Lisboa.

About the Author Ruil Alabi