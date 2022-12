Pagkakalooban ng cash incentives na P6,000 ngayong Disyembre ang nasa may 7,000 contractual employees ng pamahalaang panlalawigan, ayon kay board member Juan Antonio Alvarez, ang chairman ng appropriations committee ng Sangguniang Panlalawigan.

Ayon kay Alvarez, aprubado na ang supplemental budget para sa pagkakaloob ng cash incentives para sa mga contractual employee.

Sisikapin din ng pamahalaang panlalawigan na maibigay ito bago sumapit ang pasko upang magamit na pambili ng mga maaaring mapagsaluhan sa noche buena.

“Na-approve na 3 weeks ago ‘yong supplemental budget kasama na ang bonus ng contractuals. Sana mahabol na mai-release bago mag pasko para talagang masaya ang pasko ng mga empleyado natin,” ani BM Alvarez.

Ang bawat isang contractual employee ay may nakalaan na P3,000 cash incentive at P3,000.00 na katumbas ng halaga ng rice at grocery packages na ipinagkakaloob sa mga empleyado tuwing Disyembre na ngayon ay ibibigay sa pamamagitan ng karagdagang cash incentives.

Ayon pa kay Alvarez, aabot sa kabuuang P42 milyon ang pondong inilaan para dito na nagmula sa iba’t ibang programa at savings ng pamahalaang panlalawigan, kabilang na ang salary savings ng mga unfilled position, mga budget ng ibang departmento na hindi nagamit, at mga slow moving na programa na wala ng pag-asang maipatupad ngayong taon.

Ang pagkakaloob ng cash incentives para sa mga nasabing empleyado ay ayon na rin sa kahilingan at direktiba ni Gob. V. Dennis M. Socrates sa pamamagitan ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ng Committee on Appropriations katuwang ang bumubuo ng Local Finance Committee (LFC) upang siguruhin na mas magiging masaya ang pagsalubong ng pasko ng mga kawani ng kapitolyo.

