Construction worker sa Coron, arestado sa reklamong rape ng hipag

Inaresto ng mga pulis sa Coron ang isang construction worker dahil sa reklamong panggagahasa nito sa kanyang hipag at pambubugbog sa kinakasama nito sa Sityo Bangcuruan, Barangay Guadalupe, Huwebes ng madaling araw.

Kinilala ni P/Maj. Thirz Starky Timbancaya ang suspek na si Eduardo Dela Cruz Centino, 50. habang ang 38 taong gulang na biktima ng pangagahasa ay hindi na pinangalanan, at ang kinakasama ng suspek na biktima ng pambubugbog ay kinilala lang na si Emilyn (hindi tunay na pangalan).

Ayon kay Timbancaya, nahaharap ngayon si Centino sa kasong paglabag sa R.A. 9262 o Anti-Violence Against Women and Children (VAWC) Act of 2004 at R.A. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Saad pa niya naaresto nila ang suspek matapos dumulog sa kanilang himpilan ang live-in partner nito dahil sa panggagahasa ssa kapatid ng biktima na maituturing na hipag nito noong Linggo at sa pananakit nito, na sinasabing inulit muli, dahilan ng paghingi ng tulong ng mga biktima sa mga pulis.

“Kahapon ng umaga merong pumunta dito personal akong kinausap. Merong reklamo, sinasabi, na allegedly, itong isang babae, biktima ng panggagahasa nitong kanyang bayaw, dahil si bayaw ay iniangkas siya papunta sa ibang barangay,” ayon kay Timbancaya.

“Pagbalik pinasok yong motorsiklo sa medyo magubat na area sa bakanteng lote na merong bahay na walang tao at doon nga ginawa ‘yong sinasabing panghahalay, at siya nga ay sapilitang ginahasa. Pagtapos noon sinabi ng biktima sa kaniyang kapatid na kinakasama ng suspek at pumunta ng istasyon at doon na nagkwento na palagi siyang binubugbog at sinasaktan ng lalaking suspek yong biktima at yong kinakasama,” dagdag pa ni Timbancaya.

Nakuha mula sa suspek ang isang improvised na calibre 32.

Sa inisyal nilang imbestigasyon kay Centino, sinabi umano nito na nagawa niyang halayin ang hipag dahil sa nagseselos siya sa kapitbahay na karelasyon ni Emilyn.

“Well, sinasabi ng lalaki na siya ay nagseselos sa kaniyang kapitbahay dahil daw siya ay niloloko ng kaniyang asawa (kinakasama), ‘yon ang kaniyang sinasabi,” pahayag ni Timbancaya.

About the Author Jayra Joyce Taboada Jayra Joyce Cañete Taboada handles the law and order and the science and education beats. She is also a licensed professional teacher.