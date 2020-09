Construction worker, patay sa pananaksak ng kasamahan sa trabaho

Ayon kay P/Lt. Ray Aron Elona, station commander ng City Police Station (CPS) 1, nag iinuman ang suspek at biktima at posibleng pagkalasing at hindi pagkakaintindihan ang dahilan sa pagpatay sa biktimang si Edries Gapilango ng katrabaho nitong si Ain Ahiyal Saat na kilala sa tawag na Ayan o Sipung, mula sa Brgy. Patanta, Mapun, Tawi-Tawi.

Patay sa pananaksak ng kanyang kasamahan sa trabaho ang isang construction worker noong Linggo sa Purok Mapagmahal, Barangay San Jose, Puerto Princesa City.

“Itong suspek at victim natin, as well as doon sa isang witness natin, is magkakasama sila sa trabaho. Before mangyari itong insidente is nagkaroon sila ng inuman at ayon din sa ating witness is medyo hindi sila nagkaintindihan, nagkaroon ng kaunting komosyon at kumuha itong suspek ng kutsilyo. Hinabol niya itong biktima natin at pinagsasaksak hanggang sa mamatay,” saad ni Elona.

Hindi pa matukoy ni Elona ang eksaktong pinag-awayan ng dalawa subalit patuloy pa rin ang kanilang imbestigasyon.

Dagdag pa ni Elona, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima.

“Upon arriving sa area nakita natin ang duguang katawan ng biktima. Tumawag tayo ng ambulansya, pagdating ng ating ambulance is chineck nila ang vital signs at dineclare nila na patay na nga itong ating biktima,” sabi ni Elona.

Bagama’t nakatakas ang suspek, naibigay naman ng mga saksi ang pagkakakilanlan nito, kaya’t patuloy pa rin ang kanilang paghanap at inihahanda na ang mga kinakailangang dokumento para ma-ipasa na ang kasong Homicide laban dito.

“Nag-conduct tayo ng follow-up operation but unfortunately, hindi natin nahuli itong suspek pero hanggang sa ngayon is kumukuha parin tayo ng impormasyon para malaman ang kinaroroonan nitong suspek at maaresto,” ayon pa sa kanya.

(With a report from Jayra Joyce Taboada)

