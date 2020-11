Construction foreman, binugbog ng kanyang mga tauhan sa Bacungan

Bugbog ang inaabot ng isang construction foreman sa kanyang mga tauhan noong gabi ng November 21 sa Purok Maranat II, Barangay Bacungan, dahil diumano sa delayed na pagbibigay ng mga sahod nito.

Ang biktima ay kinilala na si Felix dela Torre Jimenez, residente ng Manalo Street, Brgy. Tanglaw.

Ang mga suspek naman ay kinilala ni City Police Station (CPS) 2 deputy chief P/Lt. Maria Carmen Iquin na sina Ramon Jimenez, Vicky Murcia, at isang alyas Enciong Villanueva kasama ang iba pang mga katrabaho na sinasabing aabot sa mahigit kumulang 12 katao.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, biglang inundayan ng suntok ng mga suspek ang biktima matapos na iabot nito sa tatlo ang tig-P300 na suweldo para sa isang araw na trabaho.

Maliban sa mga suntok, pinukpok pa umano ng bato sa ulo ang biktima bago pa ito napagtulungang mailayo sa mga nanakit dito at maipasok sa loob ng gate ng trabaho.

Possible rin na galit o pagkainip ng mga suspek sa pagbigay ng sahod ni Dela Torre sa kanila ang dahilan kung bakit nila nagawa ang pambubugbog sa kanya.

“Base sa imbestigasyon na kinonduct, itong victim ay mayroong kausap, ito ay ang kanyang mga laborer at humihingi sila ng sahod nila, humihingi sila ng bayad na P900 ang halaga. Ngayon noong magbibigay na iyong victim ng bayad biglang sinuntok ng tatlo ang foreman. Matagal magbayad kaya sinuntok siya at siguro dahil din sa galit. So, nagkaroon ng suntukan ngayon at nabugbog ang biktima. Tatlo sila rito at hinihingi na nila yong bayad sa kanilang pinagtrabahuan,” ang sabi ni Iquin sa Palawan News.

Agad namang tumakas ang mga suspek matapos ang pambubugbog sa biktima. Ngunit ayon kay Iquin, tukoy naman ang pagkakakilanlan sa mga trabahador na naroon sa insidente.

Aniya, hindi lamang sigurado kung sino roon sa kanila ang nambugbog talaga sa biktima kaya kailangan pa rin nilang mag-imbestiga.

“Nag-flee sila pero kilala naman sila. Kung kakasuhan man sila alam na rin kung sino ang kakasuhan. Actually, tuloy itong [kaso] pero naka-depende ito sa biktima kung itutuloy niya ang kaso basta kami nagkaroon kami ng spot report,” ang sabi ni Iquin.