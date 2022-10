Binubuo ngayong buwan ng Oktubre ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) sa bayan ng Rizal ang kanilang Municipal Watershed Conservation and Restoration Plan (MWCRP) para sa 11 watersheds na planong ipatupad sa susunod na taon sa 2023.

Nitong nagdaang September 28-30, sumailalim sa pagsasanay ang mga posibleng maging miyembro nito na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, ilang residente ng komunidad, mga tanod, at mga lider katutubo, kabilang na ang mga barangay indigenous peoples mandatory representatives o IPMRs.

Sa pangunguna ng USAID Safe Water, binuo ng mga ito ang mga planong isasagawa sa paligid ng 11 watersheds upang patuloy ang mga itong mapangalagaan, kabilang na ang pagsasagawa ng mga tree planting activities sa paligid ng mga ito, pagbabantay laban sa illegal logging, pagsugpo sa mga kalat sa tubig dulot ng mga basurang dala ng tao, at regular patrolling at monitoring, at pagbuo ng mga watershed patrollers

Ayon kay Jenel Joy Calamba-Torres, hepe ng MENRO, mahalagang ihanda ang mga tubig kanlungan sa kanilang bayan upang patuloy na makapagbibigay ito ng suplay sa mga tao at sa mga susunod pang henerasyon.

“Every barangay may isang identified watershed. Pinagpala kami sa water supply sa Rizal, kaya pinapalakas namin ang conservation ng forest,” sabi niya.

“Isa mga nabuong plano in every barangay meron silang patrolling and monitoring activity dapat, naging barangay level approach ang implementation and management ng watershed para kanya kanya sila ng pag bantay and management nito,” dagdag niya.

Ayon pa kay Torres, nabibilang din sa mga watershed threats ang ilang pagsasagawa ng mga pagkakaingin kaya patuloy din ang kanilang information campaign para dito at ang pagpapalakas ng programang agrikultura para sa mga katutubo.

“Ang naging sagot namin sa kaingin ay ang pagbibigay po sa kanila ng kaalaman sa upland organic farming, pinapaintindi sa kanila na hindi sila dapat palipat-lipat ng pinagtataniman upang hindi ito makaapekto sa ating mga ilog at mga watersheds sa ating bayan,” paliwanag ni Torres.

Upang masupuortahan ang mga ito sa upland farming, katuwang ang LGU sa pagbibigay ng pangangailangan nila para dito katulad ng pagkakaloob sa kanila ng mga buto ng gulay, organic fertilizer at iba pang inputs subsidy, at mga pagsasanay para sa pagtatanim.

Ipaplano rin ng LGU na mismong ang pamahalaang lokal na ang bibili ng mga produkto ng mga katutubo.

Dagdag ni Torres, kung maisasakatuparan ang mga plano na ito, ay malaking bagay para sa komunidad na patuloy na makapagbibigay ng malinis at ligtas na tubig ang mga watersheds sa kanilang bayan at magkaroon ng sapat na suplay ng tubig.

“Hoping kami na matapos ng November and ma-present at maging okay sa barangay community then December adoption ng Sanggunian Bayan and approval ng LCE, ang full implementation po nyan malamang January 2023 na po,” sabi ni Torres.

“Syempre, forest conservation, kasama po talaga yon, kailangang alagaan ang gubat upang hindi rin masira ang mga watersheds natin, kung wala ng kahoy, paano pa ang mga ilog natin,” sabi pa niya.

