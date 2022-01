SAN VICENTE, Palawan — Bubuo ng Community Fire Auxiliary Group (CFAG) ang Municipal Fire Prevention Office (MFPO) katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa bawat barangay sa bayan na ito upang mapalakas at maging epektibo ang pagtugon sa mga insidente ng sunog.

Ito ang napagkasunduan sa pagpupulong ng Incident Command System for Odette Operation at ng Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) for COVID-19 noong araw ng Huwebes, Enero 13 matapos na ilatag ni SFO4 Gilmer Avanceña ng MFPO ang planong pagbuo nito.

Napagkasunduan din ang plano matapos ang insidente ng grass fire na naganap sa Barangay Port Barton, at ang kasalukuyang forest fire na nagaganap sa Sitio Boayan, Brgy. Poblacion.

“In support to the plan ng ating BFP for fire prevention and response at sa mga consecutive na sunog na nangyayari, we’ll start forming a Community Fire Auxiliary Group to help us in times of disastrous events brought about by forest fires. We plan to put up a team in all barangays,” pahayag ni Orlando Estoya, hepe ng MDRRMO.

- Advertisement -

Plano ng dalawang ahensya na simulan sa susunod na linggo ang pagbuo ng CFAG at pagbibigay ng pagsasanay dahil na rin sa mga naiuulat na sunog dulot ng pagkatuyo ng mga kabundukan pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Odette noong buwan ng Disyembre.

“Ang plano namin ng BFP, immediate po next week magka-conduct na kami ng training for the fire auxiliary group tapos unti-untiin po namin ang equipment bilang support po ng MDRRMO sa cluster ng ating BFP,” ani Estoya.

“Susuportahan natin ng mga gamit, mga fire fighting equipment, trainings at iba pang kailangan ng ating fire auxillary group lalo na ngayon na tuyo na ang kagabutan dahil sa effect ng typhoon Odette. Magre-realign kasi si mayor ng mga pondo namin na hindi pa naman talagang kailangan para mailipat sa mga kailangan natin ngayon katulad ng mini-fire truck, kung kailangan ng power spray na gasoline-operated at iba pang kagamitan,” dagdag niya.

“Ngayong January ay nagbaba ng memorandum ang Bureau of Fire Protection na sa category ng Alert Level 2 ay pwede na po tayo mag-training and seminar. Nag-usap kami ni Sir Choi [Estoya] ng MDRRMO [para sa isasagawang] joint seminar. Pipilitin namin na ngayong January ay maka-start na kami at maubos na ang buong barangay na mapuntahan namin to conduct and organize community fire auxiliary group,” saad naman ni Avanceña.

Magsisilbing first responder sa mga barangay ang CFAG na sasailalim sa pagsasanay patungkol sa pag-iwas, at pamamaraan sa pag-apula ng sunog. Nakikita itong malaking tulong upang epektibong matugunan at agarang maaksyunan ang sunog na maaaring mangyari sa malalayong barangay ng San Vicente.

“Tayo na rin sa mga barangay ang magsisita sa pagsusunog. Kadalasan pagdating ng hapon may mga nagsusunog. So ‘yung fire management, ‘yun po ang i-implement natin sa community na talagang bantayan ang pagsusunog,” paliwanag ni Avanceña sa pulong, na dinaluhan din ng mga punong barangay.

“Pagkatapos ng training natin, mag-iiwan din kami ng mga pamphlets at saka magbibigay kami ng ID. So, kayo talaga ang magiging first responder. Nakita naman po natin ang sitwasyon natin dito sa San Vicente, talagang napakalayo po ng mga barangay. As of now, nag-iisa pa rin ang fire truck natin,” dagdag pa niya.

Hiningi rin ni Estoya ang suporta ng mga kapitan at iba pang opisyal ng barangay na aniya ay awtomatikong magiging miyembro ng CFAG.