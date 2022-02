Matagumpay na sinimulan ng Community Enhancement and Livelihood Program (CELP) ng pamahalaang panlalawigan ang Community Based Drug Rehabilitation Program (CBDRP) sa Barangay Mangsee sa bayan ng Balabac, kung saan nasa 32 na mga persons who used drugs (PWUD) surrenderees ang kasalukuyang sumasailalim sa iba’t ibang mga aktibidad na magtatagal ng 16 na linggo.

Ang 16-weeks Structured Program ay kinapapalooban ng iba’t ibang mga topiko gaya ng epekto ng droga sa isipan at katawan, pagiging mabuting mamamayan (RA 9168), kaalaman sa pagpapalago ng kabuhayan, pananampalataya, pangangalaga sa kalusugan, at marami pang iba.

Nakipag-ugnayan rin ang grupo sa Barangay Council ng Mangsee sa pangunguna ni Punong Barangay Jestra S. Nur gayundin kay OIC Alvasil Musa ng Mangsee National High School, RHU Head Brenda Hussin, SSGT Cyrus Jhon S. Esteriaga PN, PO2 PCG Sulpicio Bundac, at mga BHW upang maiprisinta at maipaliwanag ang konsepto ng programa.

(Larawan mula sa CELP/Palawan PIO)

Naisakatuparan din ang tatlong araw na Inhouse Training para sa mga piling indibidwal mula sa barangay na magsisilbing Community Care Team (CCT) na mangunguna at gagabay sa mga Kuya sa kanilang komunidad.

Pormal ding naisagawa ang paglalagda ng Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng mga opisyales ng Bgy. Mangsee at ng Pamahalaang Panlalawigan na sinaksihan ng mga kaanib ng Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine National Police kasama ang SWAT Team, mga opisyales ng Barangay, CCTs, RHU Officials at mga mamamayan ng Mangsee.

Ito na ang ikaapat na batch ng CBDRP na nailunsad ng CELP sa bayan ng Balabac. Ang unang batch ay sa Sitio Centro ng Brgy. Bancalaan habang ang ikalawa at ikatlong batch ay nailunsad sa Sitio Marabon ng nasabi ring barangay.

Kasabay nito, nagsagawa rin ang mga kawani ng CELP ng iba pang mga aktibidad hindi lamang para sa mga recovering drug surrenderees kundi maging sa mga magulang, kabataan at pamilya upang mapaigting ang adbokasiya patungkol sa drug prevention.