Tatawagin ng Sugpuin Illegal Na Droga: Palaweño’y Aasenso, Susulong sa Progreso-Community Aftercare and Reintegration Enhancement for Sustainability (SPS-CARES) ang drug reform program ng pamahalaang panlalawigan na Community Enhancement and Livelihood Program (CELP).

Ito ay sa bisa ng Provincial Ordinance No. 3113, Series of 2023, na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan nitong nakalipas na January 17, 2023.

Ang programa ay nakatuon sa Community-Based Drug Rehabilitation Program ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pangunguna ni Governor Victorino Dennis M. Socrates bilang chairman at ni Executive Assistant IV at PADAP/SPS-CARES head Eduardo Modesto V. Rodriguez.

Ayon kay Bernadetta A. Tejada, SPS-CARES Program Manager, ang pagpapalit ng pangalan ng programa ay ibinase sa kanilang mga isasagawang aktibidad alinsunod na rin sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon.

“Ipagpapatuloy pa rin ang mga gawain na nasimulan ng programa, mas palalawigin natin ang mga isasagawang School Based Community Enhancements katulad ng Youth Empowerment Campaign (YEC) at ang Community Aftercare Reintegration sa mga PWUD’s o Persons Who Use Drugs,” ani Tejada.

Matandaan na ang CELP ay itinatag noong taong 2016 sa bisa ng Provincial Ordinance No. 2600, series of 2021 bilang katuwang ng Provincial Anti-Drug Abuse Council (PADAC).

