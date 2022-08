- Advertisement by Google -

Wala umanong masasayang na pondo mula sa buwis sakaling maipagpaliban muli ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ngayong taon, ayon sa Commission on Elections (COMELEC).

Sa isang advisory na inilabas ng ahensya nitong Lunes, August 15, sinabi ni COMELEC chairperson George Garcia na bago pa lamang sila mag-iimprenta ng mga balota. Ito ay sa gitna ng mga panawagan na ipagpaliban muna ang nasabing eleksyon.

Matatandaang una nang ipinahayag ni Garcia na nagagamit na nila ang maliit na bahagi mula sa P8.4 bilyon na budget nito.

“The public has nothing to worry with regard to any wastage of the people’s money. Why? Because, if we buy a ballpen, that’s the same ballpen we’ll use in the event of a reset,” pahayag ni Garcia sa advisory.

Sa kasalukuyan ay may tatlong panukalang batas na nakahain sa mababang kapulungan upang ipagpaliban ang BSKE sa Mayo o Disyembre sa susunod na taon o sa Mayo taong 2024 upang magamit umano ng gobyerno ang pondong para dito sa ibang bagay partikular sa pagtugon sa pandemya.

