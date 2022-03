Nagsagawa ng verification and certification ang tanggapan ng Commission on Elections (COMELEC) sa bayan ng Sofronio Española sa mga Posted Certified Voters List (PCVL) at Election Day Certified Voters List (EDCVL) noong Marso 21.

Sa nasabing aktibidad ay na-certify din ng Election Registration Board (ERB) na binubuo nina Española Municipal Election Office (MEO) Ferdinand Bermejo, Española School District supervisor Glenda Mendoza, at Sem Tingson, representante ng pamahalaang lokal, ang kabuuang 99 electoral members sa 33 clustered precincts para sa 10 voting centers mula sa siyam na barangay ng bayan.

Ayon kay Bermejo, mahalagang ma-verify at ma-certify ng mga electoral members ang PCVL at EDCVL na siyang gagamitin ng mga guro sa halalan sa darating na Mayo 9.

“Kailangang i-certify at i-verify ang bilang ng ating mga botante. Ito ay bahagi ng importanteng proseso na isinasagawa ng komisyon,” pahayag ni Bermejo.

Batay sa precinct groupings ng COMELEC-Española, may kabuuang anim na presinto sa Sofronio Española Central School, lima sa Barangay Panitian, apat sa Brgy. Pulot Shore at tagtatatlo sa mga barangay ng Abo-abo, Iraray, Isumbo, Labog, Pulot Interior, at Punang.

Ang bayan ng Sofronio Española ay may kabuuang 22,676 na rehistradong botante at mayroong limang kandidato sa pagka-mayor, tatlo sa pagka bise-mayor at 27 sa pagka-konsehal para sa darating na halalan.