Wala pang schedule ng “Oplan Baklas” ang Commission on Elections (COMELEC) sa Palawan para sa mga makikitang campaign material na naka-paskil sa mga hindi itinalagang lugar para sa eleksyon.

Ito ang inihayag ni Jomel Ordas, tagapagsalita ng COMELEC Palawan sa Palawan News, nitong Huwebes, Pebrero 24.

Ayon kay Ordas, posibleng magsimula sila, kasama ang binuong task force para sa Oplan Baklas, sa pagsisimula ng campaign period para sa mga lokal na kandidato sa darating na Marso 25.

“Ang Oplan Baklas kasi naka-depende yan sa sitwasyon, discretion ng election officer, o ng committee na binuo niya. Maaaring sa March 25 ang magiging implementation natin, unless babaan tayo ng memorandum o direktiba na gawin na natin ngayon,” pahayag ni Ordas.

Ipinaalaala ni Ordas ang tamang sukat ng mga poster na maaring gamitin ng mga kandidato para sa pangangampanya, maging ang mga lugar kung saan maaring maglagay nito.

“Sa lahat ng kandidato, lokal o national, ang size ng tarpulin ay 2×3 feet at may mga designated common poster area na nakadepende sa mga munisipyo. Pwedeng barangay plaza, barangay compound, at sa public market,” pahayag niya.

Ipinaliwanag pa niya na ang ang mga lokasyon na maaring paglagyan ng poster ay mga pampublikong lugar, subalit mahigpit na ipinagbabawal ang paglagay nito sa mga punong kahoy, poste ng kuryente, at mga public structures.

Nilinaw din ni Ordas na bagama’t ang mga lugar na nakalaan para sa mga posters ng kandidato ay bukas sa publiko, hindi rin sila pwedeng basta na lang magpapaskil o magsasabit.

“Magtayo sila ng sarili nilang pagkakabitan, na may limit din kung gaano kalaki lang ang area nila doon sa designated common poster area nila,” paliwanag niya.

Ang implementasyom ng Oplan Baklas ay isasagawa ng COMELEC Palawan katuwang ang Palawan Police Provincial Office at Department of Environment and Natural Resources (DENR) na kabilang sa binuong task force ng Provincial COMELEC Campaign Committee.