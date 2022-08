- Advertisement by Google -

Nais matuloy ni Commission on Elections (COMELEC) chair George Garcia ngayong Disyembre ang pagsasagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election (BSKE) sa kabila ng mga panawagan para ipagpaliban ito.

Sa isang press briefing, inamin ni Garcia na gusto niyang matuloy na ang eleksyon dahil ito ay tanda ng isang “healthy” o malusog na demokrasya.

“Para po sa akin, personally, I try to convince everyone in the COMELEC and likewise our honorable members of Congress to proceed with the conduct of SK and Barangay Elections,” ani Garcia.

Dagdag pa nito, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa Disyembre. Ayon pa kay Garcia, nagagamit na nila ang maliit na bahagi mula sa P8.4 bilyon na budget nito.

Ganoon pa man, handa namang sumunod ang COMELEC sa magiging pasya ng kongreso ukol sa BSKE 2022.

“Siyempre kami po ay tatalima sa kung ano ang [iaatas] sa atin ng ating [Kongreso] sapagkat sila ang may absolute discretion sa ating umiiral na batas sa ating Konstitusyon para sabihin kung itutuloy o hindi ang atin pong eleksyon,” ayon pa sa kanya.

