Col. Vivar handang maunang magpaturok ng bakuna sa hanay ng pulisya

Inihayag ni P/Col. Sergio Vivar, director ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO), na nakahanda siyang mauna para magpaturok sa sandaling dumating ang bakuna para sa kanilang hanay.

Sa flag ceremony sa PPCPO kaninang umaga , binanggit ni Vivar na sa kabila ng libreng bakuna na ibibigay ng gobyerno, maraming Pilipino ang ayaw nito.

“Kapag dumating na dito ang bakuna, I am volunteering ako ang mauuna,” pahayag ni Vivar.

Pinag-iingat din ni Vivar, ang mga pulis sa lungsod, dahil sa bagong banta ng COVID-19, na ayon sa kanya ay tumataas na naman ang bilang sa ibang lugar.

“Today, in Metro Manila nag-start na naman ang insidente ng covid-19, at (posibleng) mag-start din dito ‘yan, so we have to be extra careful,” aniya.

Inihalimbawa din niya ang bansang Argentina na may populasyon na 41 milyong at nakapagtala ng 500,000 namatay dahil sa COVID.

Aniya, hindi na dapat hintayin ng mga mamamayan na mamatayan ang Pilipinas ng katulad ng bilang ng Argentina bago maunawaan ang kahalagahan ng bakuna.

“120 million ang population, 10,000 lang yata ang namatay. Libre na ang bakuna ayaw pa, let us not wait for the 500,000 deaths para maunawan niyo na kailangan natin ng bakuna,” paliwanag niya.

Pagdidiin niya, walang magiging masamang epekyo ang bakuna sa katawan ng tao. Maaring may mga maramdamang kakaiba katulad ng pangangati, pananakit ng katawan na ang mga ito ay normal lamang.

Pinuna rin ni Vivar ang pagdagsa ng maraming tao kahapon sa pagpapailaw ng Acacia Tunnel sa Barangay Inagawan-sub kung saan, sinabi niya na nagkaroon ng paglabag sa health protocols dahil hindi nasunod ang social distancing.

“Yesterday, we had the lighting of the Accacia Tunnel and hindi namin alam na ganoon kalaki ang crowd na magga-gather so we are now the subject of bashing in social media for violating some protocols,” aniya.

Dagdag niya, kung nagkaroon man ng paglabag sa social distancing, maswerte na din daw dahil lahat naman ay laging nakasuot ng kani-kanilang mga facemask.