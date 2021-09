Isinagawa sa munisipyo ng Magsaysay ang isang coastal clean-up sa baybayin ng Barangay Danawan, araw ng Biyernes, September 24.

Ang paglilinis sa baybayin ay sama-samang isinagawa ng mga membro ng LGU Magsaysay Special Events Committee (Magsaysay-SEC) na kinabibilangan ng mga kawani ng munisipyo, mga pulis, Philippine Coast Guard personnel, non-government organizations, barangay officials, at volunteers.

Ayon kay Mark Rabang, ang siyang Municipal Acting Information Officer (Acting MIO), ito ay isinagawa kaalinsabay ng malawakang selebrasyon ng International Coastal Clean-up sa buong bansa.

Kinolekta ng mga ito ang mga basura sa baybayin katulad ng plastic bottles, mga cellophanes at ilang mga kalat na kailangang tanggalin upang mapangalagaan ang baybayin sa Magsaysay.

(Larawan mula sa Office of the Mayor, Magsaysay)

“The Maritime Week and International Coastal Cleanup are among the annual environmental activities of the LGU and volunteers dedicated to cleaning our shores, rivers, waterways and underwater dive sites to remove trash and record information on the debris collected,” ayon kay Rabang, Linggo, September 26.

Aniya pa, bawat taon na itong ginagawa sa munisipyo ng Magsaysay upang ipakita ang suporta ng lokal na pamahalaan sa “Environmental Protection and Conservation” sa ilalim ng pamamahala ni Magsaysay Town Mayor Boy Abrea.

Sa katunayan aniya, ang orihinal na pangalan ng kanilang programa para sa naturang coastal clean-up ay “Limpio Babayen”, isang cuyonon word na ang kahulugan ay paglilinis sa karagatan.

“Three years ago nai-lunch yan through the Executive agenda na “IABANTE”. Annually ino-observe yan. Ilan lang yan sa environmental activities meron yong executive through Municipal Special Events Committee in partnership to NGOs, CSOs at Community Based agencies,” dagdag niyang pahayag.

Samantala, mahigpit namang naipatupad ng LGU katulong ang Municipal Inter-Agency Task Force on Covid-19 ang pagsunod sa health and safety protocol sa mismong aktibidad upang makapag-ingat sa banta ng nakakahawang virus na Covid-19.