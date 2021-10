Patuloy ang isinasagawang pagbabantay ngayon ng Coast Guard District Palawan (CGD Pal) sa ilang mga bahagi ng Lungsod ng Puerto Princesa na binaha ngayong araw, dulot ng magdamagang pag-ulan dahil pa rin sa habagat na pinalala ni severe tropical storm (TS) Maring.

Ayon sa CGDPal, nauna na rin silang nag-deploy ng tauhan sa bayan ng Narra, dahil sa mga nakaranas nang matinding pagbaha sa ilang mga barangay doon.

Ayon Kay CCGPal deputy commander Severino Destura, lahat ng kanilang gamit para sa pagsasagawa ng search and rescue operation ay ipinadala na sa Narra dahil sa ilang mga napaulat na nawawalang indibidwal bunsod ng matinding pagbaha.

“Nag-augment na tayo ng karagdagang 20 personnel sa bayan Narra dahil sa water surge na nangyari sa Barangay Princess Urduja at Malinao, and may mga napaulat pang mga missing na individual na tinangay ng malakas na baha. May nakita na din naman, so hanggang ngayon doon pa rin ang mga tao natin para umalalay sa PDRRMO at PCG substation natin doon,” pahayag ni Destura.

“Sa ngayon ang inaantabayanan namin ay ang ilog dito sa Sta. Lourdes. Mabuti na lang at medyo tumigil na ang pag-ulan at gumaganda na ang panahon. Pero nag ikot pa rin ang mga personnel natin from Substation Honda Bay para paalalahanan ang mga residente,” dagdag pa nito.

Samantala, maliban sa dalawang barangay sa bayan ng Narra na nabanggit, may ulat din ng baha na halos umabot sa bubong ng ilang kabahayan sa Purok Maligaya sa Barangay Aramaywan, kung saan nagtulong-tulong na ang mga residente para ma-rescue ang mga residente na umakyat na sa mga bubungan.

Ilang kagamitan na rin ang nasira dahil lumubog sa baha at may ilang bahay din ang inanod kabilang ang mga alagang hayop ng mga residente sa Sityo Looban, Brgy. Aramaywan. May mga bangka ring nasira at tinangay ng baha sa parteng bukana ng barangay.

Maliban dito ay binabantayan din ng CGDPal ang sistwasyon ng karagatan sa lalawigan.

“Kahapon ay may na-distress fishing boat, naayos naman at maayos pong nakarating sa Barangay Mangingisda. May isa sa Taytay, hindi naman mga malalaking problema at wala pa rin namang reported na nawawala. Pero lahat naman ng ‘yan ay binabantayan namin,” Ayon pa kay Destura.

Naghihintay lang din ang CGDPal ng update mula sa weather bulletin ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) para sa advisory sa mga sasakyang pandagat.

“Once na naglabas na ng gale warning sa mga dadaanan o signal number sa mga destinasyon ng mga pamgpaserong bangka, ibaba naming ang no sail advisory,” dagdag ni Destura.