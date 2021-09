Nakaalerto ang Coast Guard District Palawan (CGDPal) at ang lahat ng personnel nito sa iba’t ibang istasyon sa Palawan bilang tugon sa babala ng embahada ng Japan sa mga citizen nito na mag-ingat sa posibleng terrorist attack sa anim na na bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas.

Bagama’t hindi nagbigay ng ibang detalye ang Japanese Embassy, pinayuhan nito ang mga citizen nito sa Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar, at Pilipinas na umiwas muna sa mga religious facilities at matataong lugar para sa kanilang seguridad.

Ayon kay CGDPal commander Commo. Genito Basilio, mas pinaigting ang kanilang pangangalaga sa seguridad ng lalawigan upang mapanatag ang kalooban ng mga residente.

“Naalerto na po natin ang lahat ng mga istasyon ng Philipine Coast Guard sa buong lalawigan ng Palawan na paigtingin pa ang mga hakbang at maging maingat at mabusisi sa lahat ng operasyon nila, at tiyakin na ang kani-kanilang mga lugar na nasasakupan ay ligtas at payapa,” ayon kay Basilio.

Aniya pa, lagi silang alerto ngunit mas hihigpit pa ang kanilang mga personnel sa pagbabantay ng mga baybayin para masiguro na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang mga terorista na makagawa ng masama na makakapinsala sa tao at pag-aari.

Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement units sa Palawan, tulad ng Western Command (WESCOM), Palawan Police Provincial Office (PPO), at Puerto Princesa City Police Office (PPCPO).

“Upang mapawi ang pangamba sa mga mamayan, pinaaabot ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na ang buong pwersa nito sa iba’t ibang bahagi ng bansa ay patuloy na pinaiigting ang mga hakbang upang tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa mga lugar na nasasakupan. Patuloy ang pagpapatrolya namin sa dagat man o sa baybayin upang masigurong ligtas ang mga mamamayan, maging ang mga impastrakturang malapit sa baybayin,” Pahayag ni Basilio.

Nanawagan rin si Basilio sa mga Palawenyo na ipagpatuloy lamang ang normal na gawain at huwag mangamba, dahil bilang pagsunod sa kautusan ng kanilang commandant at bilang alagad ng batas, sila at ang pamahalaan ay laging naka-alerto sa pagbabantay, lalo na at may ganito sa gitna ng pandemya.