Siniguro ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) sa mga kaanak ng missing person na si Jovelyn Galleno na ginagawa nila ang lahat upang siya ay matagpuan.

Ayon kay P/Col. Roberto Bucad, actingdirector ng PPCPO, kanilang ipinatawag ang mga kaanak ng dalaga upang personal kilalanin kung ang kanilang kaanak nga ang mga nasa bagong CCTV footages na kanilang nakalap.

“We already have the copies of CCTV footages of establishment of BonChon, Real Me, Lighter Galore, Total Gas Station, Hue Hotel and Nissan/Kia, which can aid in the probe. We see this as a welcome development to work hand-in-hand in resolving the missing Jovelyn.” ayon sa statement.

Matatandaang Biyernes, August 5, noong nakaraang linggo nang unang mapabalita ang pagkawala ng dalaga.

Sa kasalukuyan ay pumapalo na sa P250,000 ang kabuuang pabuya na iniaalok sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ng dalaga.

