Maliban sa naitalang pananaksak sa Brgy. Matahimik, at vehicular accident sa Brgy. Lucbuan, noong December 23, ay naging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko sa lungsod, ayon sa City PNP.

Ayon kay Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) spokesperson P/Lt. Col. Mark Allen Palacio, nagkaroon man ng ganitong insidente ay manageable pa din ang peace and order sa pagdiriwang ng mga taga-lungsod.

“Generally peaceful ang Puerto Princesa sa pagdaraos ng pasko, although we have recorded one vehicular accident and one stabbing incident, which ay posted naman here, still to sum it all, manageable ang peace and order here sa city natin,” ayon kay Palacio.

Hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa lungsod para mapanatili ang kapayapaan sa kabuuan ng holiday season.

Kaugnay nito, una ng naiulat ng Palawan News na pumanaw na ang 15 anyos na driver ng motorsiklo na nakabanggaan ng isang van na noon ay patungo sana sa bayan ng El Nido noong hapon ng December 23.

Samantala, 11:00 kagabi ng mauwi sa pananaksak ang mainit na pagtatalo ng ilang kalalakihan sa Kalye Baho, Zone 1, Brgy. Matahimik.

Kinilala ang mga sangkot na sila Bonifacio Cabanag Dadivas, 54 taong gulang, at Wilmar Mamac Lucaylucay, 24 taong gulang, habang ang mga suspek ay kinilalang sila alyas Mark at Evanly Roflo Ursal alyas weng, 33 taong gulang .

Sa report ng PNP, nagsimula ang away sa simpleng pagsita ng suspek sa mga biktima na nauwi sa mainit na pagtatalo.

Agad itong naawat ng may-ari ng boarding house, ngunit kagabi, bigla na lang pinasok ng suspek na si Mark ang kwarto ng mga biktima at bigla na lamang sinaksak si Wilmar na tinamaan sa dibdib.

Sunod na binalingan nito ay si Bonifacio na nagtamo ng saksak sa iba’t ibang parte ng katawan.

Nakatakas naman ang biktimang si Wilmar bago pa ito tuluyang makorner sa loob ng kwarto.

Idineklarang dead-on-arrival ang biktimang si Bonifacio habang patuloy pa ring pinaghahahanap ng awtoridad ang nakatakas na suspek.

