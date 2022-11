May “lead” ng sinusundan ang Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) hinggil sa nangyaring hit and run sa Sitio Dakuton, Barangay San Rafael, noong November 6, naging dahilan ng pagkasawi ng babaeng biktima na si Agnes Manuel.

Ayon sa tagapagsalita ng PPCPO na si P/Lt. Col. Mark Allen Palacio, mayroon na silang lead tungkol sa van, ngunit sa ngayon ay hindi muna nila maibibigay sa publiko ang ilang impormasyon hinggil sa sasakyan habang nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang imbestigasyon.

“Ang mga pulis may positive [lead] nang sinusundan. Nakita na nila ang sasakyan at inaalam na namin ang identity ng driver at may-ari nito,” ayon kay Palacio.

Matatandaan na base sa inisyal na impormasyon mula sa isang Facebook live noong gabi ng pangyayari, sakay ng kanyang Honda Beat na motorsiklo ang biktima nang ma-hit and run ito diumano ay nasa dalawang sasakyan.

Ang motor ng biktima ay natagpuan sa lane papuntang norte ng lalawigan, habang ang katawan naman nito ay natagpuan sa kabilang lane papunta sa Puerto Princesa City.

Ayon sa mga pulis, mayroon din umanong mga palatandaan na nakaladkad ang biktima ng 10 metro mula sa kanyang motor. Indikasyon ito na may posibilidad na dalawang beses itong magkasunurang nabangga bago tuluyang bawian ng buhay. Bagay na kasalukuyang kinukumpirma ng mga pulis.

“May greater force na komontra kung saan siya papunta. Meaning nakaladkad siya pabalik, mas malaki ang pwersa pabalik. Ang helmet ng biktima natagpuan pa 100 meters mula doon sa lugar kung saan ang resting place niya,” dagdag ni Palacio.

Ganun pa man ay hindi isinasantabi ng mga pulis ang ibang posibilidad kagaya ng pagbangga nito sa mga graba o barrier sa kabilang lane ng kalsada..

“Pero hindi natin isinasantabi, kasi upon checking, visual check, may tama sa likod ang motor (rear light). Mayroon ding mga barrier sa lane kung saan papunta sa Roxas na nasira. Kung i-interpret namin yun, ang instance ay nagkaroon ng problem sa lane niya, then bumagsak siya at nakaladkad naman siya sa kabilang sasakyan pabalik sa Puerto Princesa City. Ibig sabihin, hindi ka tatamaan sa likod, kung hindi ka nabungo sa likod o kung hindi ka nagka aberya sa lane mo,” ayon pa kay Palacio

Kasabay nito, nananawagan ang PPCPO sa mga sasakyang umalis ng Puerto Princesa bandang 6:30 p.m. noong November 6, na mayroong mga dashcam o ano pa mang makapagsasabi na posibleng nakasalubong ang van na nakabangga sa biktima upang mabigyang linaw ang tunay na nangyari rito.

