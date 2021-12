SAN VICENTE, Palawan — Pinailawan na sa bayan na ito ang “Christmas Village” sa may baywalk bilang simbolo ng katatagan at pag-asa sa gitna ng pandemya na dulot ng COVID-19 noong Disyembre 10.

Ang pagpapailaw ay pinangunahan ni Mayor Amy Alvarez at ng iba pang opisyales ng San Vicente. Naging abala sa pag-dekorasyon at pagpapa-ilaw ng Christmas Village ang Municipal Tourism Office (MTO).

“The opening of Christmas Village 2021 is LGU San Vicente’s humble offering to San Vicenteneans who will celebrate the Christmas season with joy, love, and peace thru the able leadership of Mayor Amy Roa Alvarez. The lighting of the Christmas village at the Baywalk also signifies hope and courage to embrace the challenges that we have been through as a community believing in the spirit of unity and perseverance,” pahayag ni Lucy Panagsagan, ang municipal tourism officer ng San Vicente.

Christmas village sa San Vicente. (Larawan mula kina Fred Odronia at Fred Caabay)

Ang Palawan State University (PSU) San Vicente campus ay ipinagmalaki rin ang kanilang 16 na talampakan na Christmas tree na gawa sa kawayan. Nanalo ito sa Christmas tree making contest ng first prize.

Para Kay PSU director Frederick Caabay, ang kanilang Christmas tree ay puno rin ng pag asa at tagumpay.

“Sa gitna ng pandemyang kinakaharap ng bansa, apektado din maging ang komunidad ng PSU San Vicente, higit lalo ang mga estudyante nito. Ngunit ang pangarap ng bawat isa na makapagtapos ng kolehiyo ay patuloy na nagningning” pahayag ni Caabay.

“Mula dito ay nabuo ang konsepto ng pinagsasama at pinagpatong-patong na kawayan upang ipakita ang pagkakaisa ng mga estudyante, mga magulang, mga kaguruan at pamunuan ng unibersidad, at higit lalo ng lokal na pamahalaan. Mailalarawan dito ang taos pusong suporta ng bawat sektor upang patuloy na makapag-aral at makapagtapos ang bawat estudyante,” ayon sa kanya.

“Ang portrayal ng Belen na isinabuhay ng mga estudyante ay higit na nagbigay kulay sa diwa ng Christmas Tree. Dito ipinapakita na makulay at buhay ang kapaskuhan sa gitna ng pandemya. Iba’t iba man ang kinaharap at kinakaharap naming problema sa patuloy na edukasyon sa gitna pandemya, laging merong pag-asa sa pamamagitan ng suporta, pagkakaisa, at determinasyong maabot ang nagniningning na bituin ng tagumpay,” dagdag pa ni Caabay.

(Mga larawan mula kina Fred Odronia at Fred Caabay)

Samantala, ang ibang nanalo naman sa Christmas tree-making contest ay 2nd prize ang family dreamer Farmbelle at 3rd ang samahan ng mga katutubong Tagbanua sa Itaytay sa Barangay Port Barton.

Sa lantern making contest naman ay nanalo rin ng 1st prize ang PSU San Vicente campus, 2nd prize ang Philippine Marines, at 3rd prize si Janier Favilonia.

Sa virtual caroling adults ay nagwagi ng 1st prize ang St. Vincent Parish Choir, 2nd prize ang Immaculate Concepcion Choir, at 3rd prize ang Tribung Agutaynen ng Kemdeng. Sa Virtual Caroling Kids Category ay napanalunan ang 1st prize ng St. John the Baptist choir at 2nd prize ang Peaches.