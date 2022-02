Magpapatupad ng Category Level System ang Commission on Elections (Comelec) para sa face-to-face campaigning ngayong nagsimula na ang campaign period para sa mga kakandidato sa national positions na lalahok sa National and Local Elections sa Mayo 9.

Sa Kapihan sa PIA na ginanap sa SM Puerto Princesa noong Pebrero 8, sinabi ni Jomel Ordas, Election Assistant II at tagapagsalita ng Provincial Comelec sa Palawan na ito ay nakasaad sa Comelec Resolution No. 10732 at nakabatay rin sa Alert Level System na ginawa ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF-MEID) na ipinapatupad sa bansa dahil sa Covid-19 pandemic.

Aniya, kung ang lugar ay nasa category level 1 o katumbas ng Alert Level 1, walang limitasyon na ipapatupad sa bahay-bahay na pangangampanya.

Kung category level 2 na katumbas ng Alert level 2, dapat hanggang limang tao lamang ang kasama ng kandidato o lider ng kandidato habang kung nasa category level 3 o alert level 3 ang lugar ay hanggang tatlong tao lamang ang kasama nito. Bawal na naman ang face to face campaigning kapag sa mga lugar na nasa category level 4 o Alert Level 4 at category level 5 o Alert level 5.

Samantala, sa mga pagpupulong at rally naman, sa category 1 ay hanggang 70% na kapasidad ng pagdarausang lugar, indoor o outdoor ang pinapayagan, habang sa Category level 2, hanggang 50% ang pinapayagan indoor man o outdoor, sa category 3 at category 4 hanggang 50% at 30% ng operational capacity ng venue ang pinapayan sa enclosed outdoor, at wala namang pinapaygan sa category 5.

Mahigpit rin aniyang ipinagbabawal sa house to house campaigning ang pagpasok sa loob ng bahay kahit pumayag pa ang may-ari nito, gayundin ang pagtipon-tipon na hindi nasusunod ang minimum public health standards. Pareho namang ipagbabawal sa in person campaigning, mga pagpupulong at rally ang pagkamay, paghalik, pagyakap,pagselfie, at pamamahagi ng pagkain at maiinom.

Sa mga probinsiya, munispyo at siyudad, ang magpapatupad nito ay ang bubuiing municipal, city at provincial campaign committee na binubuo ng Comelec bilang chairman, DILG, PNP at PHO,CHO o MHO.(MCE/PIA-MIMAROPA, PALAWAN)