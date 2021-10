The provincial government said Friday it is prioritizing the completion of essential infrastructure projects in northern Palawan in anticipation of the rainy season.

Among these include three remaining bridges and the repair of the provincial road in Dumaran town with a budget allocation around P20 million from the province’s development fund budget.

Engr. Ranford Villegas of Provincial Engineering Office (PEO) said during the Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran (UP UP) Palawan virtual program of the Tactical Operations Wing West (TOW West) that they intend to complete these projects within the year.

File photo of Latungay in Dumaran. Courtesy of PEO

File photo of Latungay in Dumaran. Courtesy of PEO

“Dalawa o tatlo na lang na tulay ang ginagawa natin dyan from Paglaong to Sta. Teresita. Ngayon ay naka-focus naman kami dito sa may Tanatanaen at lulusot kasi ‘yan ng Roxas. May mga pondo na tayo dyan. Dahil sa palagiang pag-ulan ay nagkakaroon ng critical area dito sa may Sta. Teresita at Itangil. Kapag critical area ay ‘yong mga lugar na talagang malambot ang lupa, isang daan lang ng sasakyan ay nasisira na,” Villegas said.

“Inuna muna po kasi naming ang mga critical then doon sa mga portion na medyo kaya pang i-maintain ay nandyan po ang mga equipment namin. ‘Yong mayroon pong allocation na P20 million fund para sa mga critical areas d’yan sa Dumaran part ay masisimulan na rin ngayon, kakausapin din namin gagawa para hindi na maabutan pa ng malakas na ulan,” he said.

Villegas said that there is also an ongoing construction of farm-to-market roads in town.

Compared to the previous years, Villegas said that Dumaran is an identified priority area of the provincial government.

“Malaki na ang development sa area ng Dumaran kumpara noong mga 10 years ago. Maganda na ang kanilang traffic d’yan, hindi na sila nata-trap sa area dahil hindi sila makatawaid. Hindi na rin delay ang mga produkto mula d’yan. ‘Yong mga kailangan ayusin ay kunting-kunti na lang [dahil] isa rin ‘yan sa goal bago bumaba si Engr. Purisima,” he said.

Aside from Dumaran, he said that there are also provincial road and critical area constructions in Taytay, particularly in Calaca, Binga, Liminangcong, Pamantulon.

He said that there will also a construction in Caruray in San Vicente and Magara, Dumarao, Abaroan in Roxas.

“May mga pondo na tayo d’yan i-implement na lang natin by next year at may mga ongoing. Lahat ‘yan ay may proyekto tayo,” Villegas said.