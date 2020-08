Busuanga LGU, namahagi ng financial assistance

Ang bawat miyembro ng Busuanga Tricycle Operators and Drivers Association (BTODA) ay nakatanggap ng tig-P1,000 na may kabuoang P64,000. Ang mga tour boat operators at crew naman ay tumanggap ng may kabuoang P154,000 mula kay Mayor Elizabeth Cervantes.

Namahagi ng financial assistance ang pamahalaang bayan ng Busuanga para sa mga tricycle operators, tour boat owners, at crew na ngayon ay humaharap sa problemang dulot ng COVID-19.

Ang bawat miyembro ng Busuanga Tricycle Operators and Drivers Association (BTODA) ay nakatanggap ng tig-P1,000 na may kabuoang P64,000. Ang mga tour boat operators at crew naman ay tumanggap ng may kabuoang P154,000 mula kay Mayor Elizabeth Cervantes.

Sa panayam ng Palawan News kay Mayor Cervantes, sinabi nito na ibig ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mga ayuda ang mga residenteng nabibilang sa sektor ng turismo dahil sa pagkawala ng kanilang pinagkakakitaang hanap buhay.

“Personal nating iniabot yan sa kanila na kahit maliit na halaga lang ay inalalayan pa rin natin ang mga kababayan natin dito sa Busuanga. Kung may mga available resources pa sa ibang pagkakataon ay alalayan pa rin sila — alam naman natin kung magkano lang ang kinikita ng mga driver natin at apektado ang tourism para sa mga tour boat owners, kapitan at crew natin,” sabi ni Cervantes.

Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng programa ng pamahalaang lokal na “Recovery and Rehabilitation Program” kung saan 64 na indibidwal na tricycle operators at 154 na indibidwal naman na mga boat owners, kapitan, at mga crew.

May kabuoang P218,000 halaga ang nagamit ng LGU para dito na nagmula sa Executive Budget FY 2020.

About the Author Ruil Alabi