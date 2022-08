- Advertisement by Google -

Aabot sa 921 na mga Palaweño ang napagkalooban ng burial assistance ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng PAG-ASA Program sa ilalim ng pangangasiwa ng Community Affairs Division (CAD) sa nakalipas na unang anim na buwan ng taong 2022.

Ayon sa Provincial Information Office (PIO) ng pamahalaang panlalawigan, sa pamamagitan ng burial assistance ng CAD ay nasa 768 ang napagkalooban ng walang bayad na embalsamo, 696 libreng kabaong, at 289 transportasyon para sa mga naihatid sa mga barangay sa iba’t ibang munisipyo.

Ang PAG-ASA Program ay naitatag sa administrasyon ni dating gobernador Jose Alvarez, na ipinagpapatuloy ngayon ng pamumuno ni Governor Dennis Socrates sa layuning patuloy na mabigyan ng agarang ayuda ang mga mamamayang nangangailangan ng burial assistance.

Ayon kay Rolando B. Buñi, hepe ng CAD at Program Manager ng PAG-ASA Program, maliban sa CAD Office sa kapitolyo, mayroong sampung operation centers ang PAG-ASA Program kung saan pito sa mga ito ay katuwang ang Rescue 165 sa pangunguna ni Richristopher Magbanua sa mga bayan ng Aborlan, Narra, Quezon, Brookes Point, Roxas, Taytay at Dumaran habang sa mga bayan naman ng El Nido, Rizal at Sofronio Española ay katuwang naman ng CAD ang mga LGU upang patuloy na makapagbigay ng mga libreng serbisyo sa mga mamamayan.

