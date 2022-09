Magkasunod na inaresto ng mga awtoridad ang isang 22 taong gulang na babae at ang diumanoy kasabwat nitong 82 taong gulang na lolo sa bayan ng Rizal matapos silang ireklamo ng human trafficking.

Unang naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) noong September 24 ang 82 taong gulang na si Aristo Bombales, samantalang naaresto naman ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station (MPS) ang 22 taong gulang na si Marisa Asnara Enson pawang mga residente ng Barangay Taburi sa bayan ng Rizal.

Si Enson ay itinuturing na No. 1 most wanted ng Rizal at No. 2 most wanted ng pulisya sa lalawigan ng Palawan

Ayon sa hepe ng Rizal MPS na si Maj. Starsky Timbancaya, inireklamo ng isang menor de edad na katutubo ang suspek na si Enson matapos diumano itong dalhin sa bahay ng lolong si Bombales.

Dito naganap ang diumanoy pangagahasa sa biktima bagay na itinanggi naman ng lolo.

Kakaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, o RA 9208, as amended by RA 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012.

Samantalang haharap naman ang lolong si Bombales sa karagdagang asuntong panggagahasa.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Rizal MPS ang dalawa.

