Briefing ng mga kooperatiba, isinagawa sa PPC

Isinagawa ng Department of Agriculture – MiMaRoPa Region ang technical briefing and evaluation para sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka para sa Farm and Fisheries Consolidation and Clustering (F2C2) Program sa Puerto Princesa City, Palawan.



Ipinaliwanag dito ang konsepto at pamamaraan ng pagpapatupad F2C2 kasama na rin ang magiging papel ng bawat ahensiyang makakasama sa programa. Ang F2C2 ay naglalayon na paigtingin ang istratehiya ng mga programang pang-agrikultura sa sa pamamagitan ng pagpapaba ng gastos sa produksyon , pagpapatibay ng ugnayan, pagpapalakas ng boses ng mga samahan at kooperatiba sa merkado, at mas madaling access sa mga credit and financing investment.

Continue Reading