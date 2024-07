A fire devastated the Rodriguez family’s home and Milenyo’s Gasoline Station in Barangay Maringian, Cuyo, Palawan, on July 1 around 2:00 p.m., causing an estimated ₱2.1 million in damages and injuring two people.

The blaze triggered a first alarm, reported to the Cuyo Fire Station at approximately 2:20 p.m. Witnesses indicated that the fire, believed to have started from faulty electrical wiring, is currently under investigation by firefighters.

Firefighters battled the flames for over an hour, finally declaring it under control by 3:20 p.m.

*** BASAHIN SA WIKANG FILIPINO ***

Sunog sa Cuyo ₱2.1 milyon ang halaga ng pinsala

Isang sunog ang sumira sa tahanan ng pamilya Rodriguez at sa Milenyo’s Gasoline Station sa Barangay Maringian, Cuyo, Palawan, noong July 1 bandang alas-dos ng hapon, na nagdulot ng tinatayang ₱2.1 milyon sa pinsala at sugatan ang dalawang tao.

Nag-trigger ng unang alarma ang sunog, na iniulat sa Cuyo Fire Station bandang 2:30 p.m. ng hapon. Ayon sa mga saksi, mula umano sa nasirang electrical wiring nagmula ang sunog, na kasalukuyang iniimbestigahan ng mga bumbero.

Humarap ang mga bumbero sa apoy para mapatay ito ng mahigit isang oras, at ito ay naitalang nasa kontrol na bandang 3:30 ng hapon.