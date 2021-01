Biktima ng social media scam, nagbabala sa modus ng hacker

Isang 20 anyos na dalaga ang nananawagan sa kanyang mga kaibigan at kakilala na maging maingat sa paggamit ng kanilang Facebook account matapos matapos siyang maging biktima ng isang hacker.

Ayon sa salaysay ni Princess Kaye Edonga, na-hack ang kanyang FB account at messenger noong January 19 at ginagamit ito sa kasalukuyan ng hindi nakikilalang suspek para manloko ng kanyang mga kaibigan at kakilala sa social media.

Sabi ni Edonga na-hack ang kanyang FB ng suspek dahil hiningi nito ang kanyang cellphone number gamit ang account ng kaibigan na si Wendy Dubao na nauna rin nitong na-hack.

Nagpanggap umano ang suspek sa pakikipag-chat sa kanya bilang si Dubao at nag-alok ng free load. Dahil sa tiwala na ang kausap ay si Dubao, ibinigay niya ang kanyang cellphone number.

Ang cellphone number niya ay hiningi ng suspek dahil doon diumano ipadadala ang code ng transaksyon sa free load. Ang code ay kailangan niyang ipadala sa suspek.

Huli ng malaman ni Edonga na ang code ay para pala mapasok ng suspek ang kanyang FB account.

“Nagulat ako na biglang nag-message ang friend ko. Ang unang message niya ay parang sitsit. Tapos ang next message niya na ay i-invite daw niya ako sa free load niya. Tinanong ako kung same number pa din daw ba ang gamit ko. Noong sinabi ko na oo, hiningi niya [number ko] kasi wala na daw siyang [number na yon]. Binigay ko, tapos sabi niya sa akin may matatanggap daw akong code, ibigay ko daw sa kanya,” sabi ni Edonga.

Ayon pa kay Edonga, hindi siya nagdalawang isip dahil wala siyang nakitang pagkakaiba sa paraan ng pag-text ng nagpapanggap bilang si Dubao na kanyang kaibigan.

Bukod sa free load, nag-alok rin ang hacker ng mga pagkakakitaan na kung tawagin ay “easy money”. Isa sa mga ito ay ang magpadala siya ng kanyang “medyo” nude photo sa suspek na inaakalang ang kaibigang si Dubao.

“Una po, sabi niya mag-easy money making daw po kami. Sabi niya mag-picture daw po ng medyo naka-nude. Nag-alala na ako, doon na pumasok sa isip ko na mukhang na hack na ang account ko,” saad ng dalaga.

“Tiningnan ko agad ang personal information ko sa Facebook, nandoon ang email niya at wala na doon ang phone number ko. Lahat ng information ko doon wala na din. So, doon ko talaga na confirm na na hack na ako,” sabi ni Edonga.

Ayon pa sa kanya, sinubukan niyang makuha ang lahat ng information sa kanyang Facebook account, ngunit hindi na niya ito mabawi.

Hindi na rin niya na-recover pa ang kanyang account kahit tinulungan pa siya ng mga kaibigan na may alam sa social media.

Isa diumano sa mga kaibigan niya ay nakuhanan na ng hacker ng P3,000 worth ng load.

“Yung hacker, bago siya magme-message sa mga Facebook friends ko, nagba-backread muna siya, para makuha niya ang style at way ko, doon niya nakunan ng P3,000 load ang kaibigan ko,” sabi pa ni Edonga.

“Nagtaka na lang din ang kaibigan ko na may nakita na lang siya na ibang account ko sa FB, and at the same time, may mga post na kami and mga common friends ko na wala na nga ang account ko na yon,” dagdag niya.

Maliban kay Edonga ay nakausap din ng Palawan News ang isa pang biktima na si Lara Joy Cunanan na taga bayan ng Aborlan at si Nessan Cabatana na taga Barangay Sta. Monica noong January 25. Ayon sa kanila, pareho din silang nabiktima ng hacker.

Si Cabatana ay na-hack noong January 22 ng hindi nakikilang suspek gamit ang FB account ni Dubao. Inalok din ito ng free load at hiningi ang kanyang cellphone number para makuhanan ng sinasabing code.

“Nag-message si ate Wendy sa akin. Sabi niya, ‘Beh, gusto mo ng free load?” Nagtiwala po ako kasi nga kaibigan ko siya. Kinuha niya po ang number ko, akala ko legit kasi gayang-gaya niya talaga ang way ng pag-uusap namin ni ate Wendy, tapos dalawang oras lang, hacked na ang FB account ko,” kuwento ni Cabatana.

Si Cunanan ay nabiktima rin noong hapon ng January 22 ng hacker gamit naman ang account ni Edonga.

Tulad ni Edonga, si Cunanan ay naloko rin. Aniya, wala siyang plano na intindihin ang nagpadala ng mensahe sa kanya, ngunit dahil sa sobrang kulit nito at tumatawag pa ay napilitan siyang ibigay din ang kanyang numero.

“Paulit-ulit tumatawag. Tapos sinasabi niya sayang daw ang load kapag di ako mag-avail. Kaya naisip ko, baka totoo naman kaya ‘yun binigay ko na rin ang number ko,” pahayag ni Cunanan sa Palawan News.

“After ko mabigay ang number ko at ma-send sa kanya ang code, nawala na siya. Mga oras din kaming nag-usap, pinabayaan ko na rin, hanggang sa mga 12 midnight nag-FB ako. Logout na account ko, tapos nag-lo-log-in ako using my password, hindi na ako makapasok, hanggang sa mag-session expired na,” dagdag pa nito.

Katulad ng sinasabi nila, humingi ng mga hubad na pictures at pera ang hacker kay Cunanan at Cabatana. Hindi naman din nagbigay ang dalawa, kaya naman napuno sila ng pananakot at pagbabanta mula dito.

Ayon kay Edonga, inihayag niya ang kanyang kuwento para maging maingat ang mga kaibigan niya na nasa kanyang na-hack na FB account.

Aniya, kung mag hihingi ng mga numbers sa kanila ay huwag nilang ibigay dahil hindi na siya ang may hawak ng kanyang account.