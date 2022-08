- Advertisement by Google -

Magtataas ngayong araw ang presyo ng mga produktong petrolyo base na rin sa anunsyo ng mga oil players sa bansa.

P1.40 kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina, at P6.10 kada litro naman sa krudo at kerosene.

Ayon sa Department of Energy (DOE), ang pagtaas ng presyo ay dahil sa mataas na demand ng mga produktong petrolyo sa mga bansa kung saan papasok ang winter season at dahil na rin sa digmaan ng Russia at Ukraine.

Ngayong taon, umabot na sa P18.15 ang itinaas ng presyo ng gasolina kada litro habang P13.70 naman kada litro sa presyo ng krudo.

