Muling nagpaalala sa publiko ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection-Brooke’s Point (BFP-Brooke’s Point) na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng tinging gasolina o ‘yung mga nakalagay sa bote, ngayong araw ng Biyernes, Oktubre 29.

Ayon kay SFO4 Armando Abela, officer in charge ng BFP-Brooke’s Point, noong buwan pa ng Hulyo nang simulan nilang isagawa ang kanilang information campaign na nagbabawal sa pagbenta ng tinging gasolina at iba pang petroleum products sa 18 barangay ng bayan.

Dagdag ni Abela, ang mga ito ay itinuturing na dangerous at hazardous dahil ito ay highly-flammable at posibleng pagmulan ng sunog sa isang komunidad at sa nagbebenta nito.

“July 2021 tayo nagsimula ng pag-iikot sa 18 barangays natin. Sinabihan sila na huwag nang magbenta dahil delikado ito sa community at ipinagbabawal. Hanggang ngayon ay nag-iikot ang mga personnel natin sa mga barangay,” pahayag ni Abela.

- Advertisement -

Nilinaw din ni Abela na wala silang kinumpiskang gasolina sa kanilang ginawang mga inspection dahil wala sila sa posisyon para mag-confiscate at humuli ng mga nagtitindia nito at tanging pagbibigay lamang ng abiso at babala sa mga taong nagbebenta ng mga nasabing produkto ang kanilang ginagawa.

Ayon sa kanya, wala na sa kanilang nasasakupan ang pagkumpiska o pagparusa sa mga nagtitinda ng gasolina at ginawa na nila ang kanilang responsibilidad na ipaalam na bawal ito at maaari silang parusahan o pagmultahin.

Dagdag niya, maaaring nasa posisyon na ng lokal na pamahalaan at ng tamang ahensiya na nagbabantay dito ang pagkumpiska ng mga gasolina o pagbibigay ng parusa sa mga nagtitinda kung ito ay mahigpit na ipag-uutos.

“Nagbibigay tayo ng abiso sa kanila na huwag magbenta ng gasolina dahil bawal ito sa batas. Maaaring sa LGU na ang paghuli sa kanila at kung ipag-uutos na kumpiskahin ang binibenta nilang gasolina,” paliwanag ni Abela.

Sa kanilang pag-iikot para magpaliwanag ay naintindihan naman umano ng ilan na delikado ang pagtitinda gasolina. Sa katunayan, aniya, may ilang tindahan ang kanilang binalikan ang hindi na nagtitinda ng gasolina.

“Sa bandang south ang medyo malaki ang market ng retail ng gasolina. Sa Brgy. Malis at sa mga kanto mismo, syempre may mga areas na malayo na sa gasoline station, doon talaga karamihan ang may nagtitinda,” aniya.