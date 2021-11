Naglabas ng isang kautusan ang Lungsod ng Puerto Princesa City hinggil sa magaganap na National Vaccination Days sa Nobyembre 29-Disyembre 1, 2021.

Ito ang Executive Order No.55 series of 2021, na may titulong “Declaring 29 November 2021 to December 2021 as Bayanihan Bakunahan National Covid-19 Vaccination Days” na pirmado ni Mayor Lucilo R. Bayron noong Nobyembre 26, 2021 alinsunod sa Presidential Proclamation No.1253 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Batay sa EO 55, inaatasan ang Puerto Princesa City Covid-19 Vaccination Council (PPC-COVAC) kasama ang City Health Office na pangunahan ang gawain sa siyudad.

Hinikayat rin ng Alkalde ang lahat ng mga health workers tulad ng mga doktor, nurse, midwives, pharmacist, dentist, medical technologist at allied health organizations na makilahok sa gawain gayundin ang mga religious sector, civil society at mga non-government organizations.

Samantala, ang mga empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor na magpapabakuna sa loob ng tatlong araw ay hindi ituturing na lumiban sa trabaho subalit kailangan nilang magpakita ng katibayan na sila ay nagpabakuna.

Nasa mahigit 39K indibidwal ang target na mabakunahan sa siyudad.(MCE/PIA-MIMAROPA,PALAWAN)