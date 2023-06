Puerto Princesa City mayor Lucilo Bayron led a groundbreaking ceremony of twelve (12) infrastructure projects in the city from May 30 to May 31.

According to the City Information Office, these projects are focused on strengthening the healthcare sector and promoting preventive medicine to address health issues before they escalate into serious illnesses. This includes the construction of Rural Health Units in Barangay Bagong Bayan and Barangay San Miguel, as well as the Super Health Center in Barangay Inagawan, funded by the Department of Health (DOH) and the completion of the Satellite Clinic in Barangay Mangingisda.

Village chiefs expressed gratitude for the projects allocated to their respective areas.

“Paulit-ulit na pasasalamat ang gusto ko pong sabihin sa inyo mayor kasi from year 2016 nung simulan po ito ay hindi na ito naipagpatuloy. Ito nasa phase III na po at alam namin na wala pang pondo ang para sa phase IV nito kaya ito po ang alam namin na ibibigay niyo po sa amin,” said Barangay Bagong Bayan Captain Danilo Villawala.

“Marami po ang maseserbisyuhan nito mayor. Hindi lang po para sa Brgy. Inagawan kundi sa mga kalapit pa naming barangay hanggang doon po sa ilang lugar sa kabilang munisipyo. Sobra sobrang pasasalamat po naming sa inyo,” Inagawan Barangay Captain Roderick Cervantes echoed in his speech.

Also lined up are road repairs in the city center, road reblocking in Valencia, Manalo to Parola Road, and TS Paredes Street in Barangay Masipag.

Improvements will be made to Lanzanas, Tarabidan, Lomboy, BM, and Tangay Road and a planned asphalt overlay in Lacao Street.

“Dito po dumadaan ang ilan sa malalaking sasakyan papuntang depot, iyong pupunta po sa Naval Base sa Parola at marami po ang giginhawa ang biyahe dito. Matagal-tagal rin na malubak at may mga butas po na daan kaya salamat po talaga mayor at napakinggan po itong hiling namin dito,” said Barangay Masipag Captain Virgilio Rabang.

City Engineer Alberto Jimenez Jr. asked for the public’s understanding for the inconvenience that the ongoing projects may cause.

“Alam namin na matagal niyo na rin itong kahilingan na maisaayos pero hihingi na kami kaagad ng paumanhin sa abala ng gagawing construction at siyempre iyong pagsiguro sa mga bata o mga anak po ninyo na hindi po maaaksidente nitong pagtatrabaho sa kalsada,” he said

Efforts to complete the City Cemetery in Barangay Sta. Lourdes and various sections of the City Slaughterhouse, including roads, parking spaces, sidewalks, drainage, and the installation of the STP Perimeter Fence, are also ongoing.

Bayron underscored the significance of these projects initiated by the local government as a source of pride for the entire country.

“Itong mga proyekto na ito ay alam ko, alam namin na magiging malaking bahagi ng pagtupad sa pangarap ng bawat isa na magkaroon ng mas maginhawang pamayanan. At ito ay hindi lang para sa inyo kundi paghahanda rin ito para sa mga henerasyon ng mga kabataan ngayon at sa mga magiging anak ninyo at magiging anak pa nila,” he said.

