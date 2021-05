Bayan ng Taytay nagtala ng unang COVID-19 local case

Sa kauna-unahang pagkakataon nagtala ng COVID-19 local case ang bayan ng Taytay, ayon sa Municipal Health Office (MHO) ng nasabing bayan.

Ang pasyente ay isang lalaking 35 taong gulang na sumailalim sa antigen at nag-positibo noong Lunes, Mayo 3. Agad itong dinala sa temporary health facility ng bayan para sa kanyang isolation at isinailalim sa RT-PCR test.

Umaga ng Huwebes, Mayo 6, ay natanggap naman ang resulta swab test at ito ay positibo, ayon kay municipal health officer Dr. Dan del Rosario,

“Yes, considered as first local case namin sa Taytay. Isang lalaki, at ang travel history niya ay mula sa El Nido,” pahayag ni Del Rosario.

“April 21 siya pumunta sa El Nido, tapos nakabalik pa siya ng April 28. May 3 siya nagpa-rapid test kasi nga requirement ng El Nido ang negative antigen test result. Nagkataon din that time na may sintomas siya, may muscle pain siya, at colds, at ‘yun nga nag-positibo siya kaya noong araw ding iyon ay nilipat agad namin siya sa temporary treatment facility as probable case,” dagdag paliwanag ni Del Rosario.

Agad din naman nagsagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyente ang MHO.

Ayon pa kay Del Rosario, ang direct close contact ng pasyente ay ang kanyang pamilya, at properly coordinated na rin sa MHO ng El Nido ang mga detalye ng huling exposure nito.

“Yung immediate family niya lang naman ang direct close contact niya at tuloy-tuloy pa rin ang contact tracing namin. Properly coordinated na rin sa MHO ng El Nido kasi nga ang huling mga exposure nya ay sa El Nido” paliwanag ni Del Rosario

Asymptomatic na sa kasalukuyan ang COVID-19 patient at wala ring nararamdaman sa katawan.

Muling pinaalalahanan ni Del Rosario ang mga mamamayan ng Taytay na patuloy na makipagtulungan sa simpleng pagsunod sa minimum health protocols

“Sana mapaigting pa yung pagbabantay sa mga border control points ng bayan ng Taytay. At sana mapatupad din yung kusang home quarantine o self isolation kung alam ninyong nanggaling kayo sa mga lugar na may COVID case, at yung simple pagsunod sa minimum health standards” ani Del Rosario.

“Simple na lang sana ito sa atin dahil isang taon na tayong ganito. Dapat nasanay na tayo naka-face mask, may agwat makipag-usap, iwas sa kumpulan, mag-social distancing at laging maghugas ng kamay,” dagdag niya.

Ayon sa kanya, nakakalungkot na marami pa rin ang mga taga-Taytay na ayaw sumunod sa health protocols at napipilitan lang kapag may sisita sa kanila. Mayroon din na hindi naniniwala sa COVID-19 ngunit kapag nabalitaan na may nag-positibo ay naaalarma rin.

