SAN VICENTE, Palawan – Pinaghahandaan ngayon ng lokal na pamahalaan ng bayan na ito, sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO), ang isang information and education campaign at mga patimpalak para sa pagdiriwang ng National Children’s Month ngayong buwan ng Nobyembre.

Ilan sa mga inihandang aktibidad ang pagkilala sa Best Barangay Council for the Protection of the Children, Best BCPC Focal/VAWC Officer, at Best Child Development Worker.

Ang pagdiriwang ng National Children’s Month ngayong taon ay may temang “New Normal na Walang Iwanan: Karapatan ng Bawat Bata Ating Tutukan.”

Ito ay isinasagawa alinsunod sa Batas Republika Bilang 10661 o ang National Children’s Month Act.

Kabilang din sa aktibidad ang “Serbisyong Pambata,” isang talk show na mapapanood sa Facebook page ng MSWDO at ng San Vicente Information and Communication Section (ICS) at sa isang lokal na himpilan ng radyo, alas dyes nang umaga tuwing araw ng Lunes, Miyerkules, at Biyernes, simula ngayong araw. Tatalakayin sa naturang programa ang mga usapin kaugnay sa pagtataguyod ng survival rights, development and participation rights at ng protection rights ng mga bata.

“Ito ay isang information education campaign on children’s rights. Ipinasok din namin dito ang gift to children, ang purpose ay iyong mga matatanda ang mag-inform para sa mga anak nila – ‘yung child protection, dental awareness, kasama ang mga bata roon. Tapos mayroon ding family planning at state of children’s report,” lahad ni Social Welfare Assistant Angelina T. Castillo ng MSWDO.

Aniya, may mga patimpalak na inihahanda ang lokal na pamahalaan upang maitampok ang talento ng mga bata sa pagguhit, pagkanta at pagsayaw bilang bahagi ng Batang Bright Competition.

Ang Draw and Tell Contest at Palit-Awit Competition ay para sa mga batang may edad 30 hanggang 59 buwan na nakatala sa Child Development Center o Day Care Center sa mga barangay.

Samantala, ang mga pre-schoolers na edad 5 hanggang 6 na taong gulang na nag-aaral sa pribado o pampublikong pre-school ay maaari namang sumali sa Sing and Dance Competition.

“Ang entry sa mga patimpalak na ito ay magiging by school. Bawat school ay may isang entry sila,” pahayag ni Castillo.

Magtatapos ang submission ng entry sa ika-25 ng Nobyembre.