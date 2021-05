Bayan ng Roxas nagtala ng 26 bagong kaso ng COVID-19

Muling nagtala ng mataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Roxas matapos na lumabas ang resulta ng RT-PCR test kung saan 26 ang naitalang positibo sa sakit, ayon sa Municipal Health Office (MHO) nitong araw ng Biyernes, Mayo 21.

Ang mga bagong kaso ay kinabibilangan nang apat na lalaking edad 64, 55, 31, 30, at anim na babaeng may edad 63, 20, 27, 68, 26, at 39 mula sa Barangay 3; dalawang lalaki naman na edad 9 at 41, at limang babaeng may edad 49, 35, 21, 20, at 1 Year & 8 months ang mula Brgy. 1; dalawang lalaking edad 37 at 18 at isang babaeng edad 26 naman ang nagmula sa Brgy. Tumarbong; isang lalaking edad 37 at isang babaeng edad 36 mula sa Brgy. New Barbacan; isang lalaking edad 51 at isang babaeng edad 45 mula sa Brgy. 4; at dalawang babaeng edad 34 at 17 mula sa Brgy. Abaroan.

Nagpositibo ang mga ito sa rapid antigen test noong Lunes at Martes (Mayo 17 at 18), dahilan para dalhin sila sa quarantine facility upang isailalim sila sa RT-PCR test. Nitong Biyernes (Mayo 21) ng madaling-araw ay natanggap ng MHO ang resulta ng mga ito.

“Ito na ang totoong pagtaas ng kaso ng COVID 19, kaya mag-ingat na lang tayong lahat. ‘Yung mga alam na may exposure kayo sa mga nag-positibo sa rapid antigen test o RT-PCR test, mag self-isolate na agad kayo. Huwag na muna lumabas ng mga bahay niyo kung hindi importantante. Please coordinate agad sa mga health workers para ma test agad kayo at mabigyan ng proper isolation,” pahayag ni Dr. Leo Salvino, municipal health officer.

“Wala na tayong masyadong health resources dito. Yung health system natin kukulangin na. Yung hospital punuan na. Yung ONP punuan na rin at halos hindi na tayo makapadala doon dahil kulang na kulang na sa mga health staff. So talagang mag-ingat nalmang tayo at kailangan magtulungan na tayo na mapababa ang kaso natin dito,” dagdag niya.

Sa kasalukuyan ay may 62 aktibong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Roxas.

