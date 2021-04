Bayan ng El Nido nagtala ng tatlong bagong kaso ng COVID-19

Tatlong bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng El Nido ngayong Martes, Abril 20, ayon kay Dra. Marian Relucio, municipal healtj officer ng nasabing bayan.

Ang mga bagong kaso ay kinabibilangan ng isang babaeng may edad na 45, at dalawang lalaking may na edad 39 at 27. Lahat sila ay local transmission cases.

Sumailalim ang mga ito sa antigen test noong Abril 16, at sa RT-PCR test naman noong Abril 18.

“Kagabi (Abril 19) namin natanggap ang positibong resulta ng mga ito,” pahayag ni Relucio.

“Considered as local transmission ang mga ito at lahat sila ay may sintomas,” dagdag niya.

Patuloy ang ginagawang contact tracing na may kinalaman sa dalawang event o activity na pinuntahan ng tatlo.

“Continues ang contact tracing kasi dalawang event/activity yung pinuntahan nila at yun ang tinitingnan namin. Sa unang event maliban sa kanilang tatlo, asymptomatic naman yun mga nakasama nila, sila lang may sintomas. Then yung another event na pinuntahan nila, tuloy-tuloy pa tayo sa contact tracing kasi yun ang huling event na pinuntahan nila” ani Relucio.

Sa kasalukuyan ay may walong aktibong kaso ng Covid-19 ang bayan Ng El Nido.

“Walo na lamang ang active case natin Sa El Nido. Yung pito dati, naka-recover na ang dalawa doon at na-pullout na sila sa isolation facility. Lima na lamang natira sa kanila plus itong tatlong bagong kaso kaya walo pa ang active case natin,”paliwanag ni Relucio.

Patuloy ang panawagan ng doktor na patuloy mag-ingat at sumunod sa mga pinaiiral na health protocols. Hinikayat din niya ang mga mamamayan na magkusa at makipagtulungan sa kanila.

“As much as posible, avoid muna yung mga gatherings doon kasi nagsisimula yan, nagkakaroon ng physical contact lalo na pag hindi nababantayan ang physical distancing. at saka uma-attend sila ng mass gathering, lalo na walang protection, walang face mask, doon nagkakaroon ng kaso lalo na ng local transmission,” ani Relucio.

“And sana kung magkaroon sila ng sintomas lalo na kung may positive exposure sa iba, or nanggaling sa ibang lugar na may maraming kaso, sana naman lahat magpunta agad sa health center para sa ganun ay ma-test na agad para madali namin ma-identify at ma-isolate Kong kinakailangan” dagdag niya.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts