Iba’t ibang mga basura, katulad ng mga celophanes, plastic bottles, at mga marine debris, ang nakolekta sa baybayin ng Saypuddin Beach, sa Barangay Marangas sa Bataraza sa isinagawang coastal clean-up, araw ng Martes, Nobyembre 23.

Ang aktibidad ay isinagawa ng Municipal Police Station (MPS) sa pamununo ni P/Maj. Dhenies Acosta, katuwang ang mga miyembro ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo (KKDAT), mga residente at opisyal ng Brgy. Marangas, at kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO).

Isinagawa ang coastal clean-up bilang pakikiisa ng pulisya sa pagdiriwang ng National Children’s Month ngayong buwan ng Nobyembre.

Ang “Masining na Pagkukwento” sa mga bata sa Purok Tagumpay, Brgy. Marangas

Layunin din ng pulisya na makapagbigay ng suporta sa mga programa ng lokal na pamahalaan ng Bataraza na may kaugnayan sa enviromental protection and conservation at upang malinis maging kaaya-aya sa mga turista ang baybayin maging ang mga dive sites ng lugar.

“The activity aims to maintain and protect the environment and counter the issues exploited by the communist terrorist groups (CTGs),” pahayag ni Acosta.

Samantala, bilang suporta rin sa National Children’s Month ay nakiisa ang Women and Children Proyection Desk (WCPD) ng Bataraza MPS, sa pangunguna ni P/SSg. Leah Bacosa, sa isinigawang “Masining na Pagkukwento” sa mga bata sa Purok Tagumpay, Brgy. Marangas nitong araw ng Linggo, Nobyembre 28.

Ang aktibidad ay bahagi ng Brigada Pagbasa Community (BPC) program ng Irene Sibullas Memorial Elementary School (ISMES).

Ayon kay Viberly Sabuero, guro sa nasabing paaralan at siya ring BPC organizer, layunin ng kanilang programa na turuan ang mga bata sa pagbabasa sa ilalim ng distance learning method ngayong panahon ng pandemya.

“I am very grateful and blessed for the support of PNP Bataraza especially to PSSg. Leah Bacosa, for her enormous support as our resource speaker in Masining na Pagkukuwento. She really loves helping our children. Since 2020 pa namin ito ginagawa, upang tulungan ang mga bata sa pagbasa sa aming komunidad, sa superbisyon din ng aming Public School District Supervisor Edna Cabuhat,” pahayag ni Sabuero, Nobyembre 29.